Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski ma nowy klub. Ekipa z Ekstraklasy ogłasza, oficjalnie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W środowy poranek, równo o godz. 9:00, dwa kluby z Ekstraklasy wydały komunikat ws. Patryka Dziczka. Wiemy już, że dwukrotny reprezentant Polski odejdzie z Piasta Gliwice po zakończeniu obecnego sezonu. 27-latek podpisał kontrakt z nowym klubem, który będzie obowiązywał minimum przez trzy lata.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w akcji podczas meczu piłkarskiego na stadionie; jeden z zawodników wykonuje podanie lub strzał, drugi znajduje się w pobliżu. Piłka znajduje się na murawie, w tle trybuny z kibicami.
Patryk DziczekMaciej Witkowski/REPORTEREast News

Patryk Dziczek to wychowanek Piasta. W 2019 roku z Gliwic wykupiło go S.S. Lazio. Klub ze stolicy Włoch zapłacił nieco ponad dwa miliony euro. Potem utalentowany pomocnik został wypożyczony do Salernitany. Niestety z perspektywy czasu śmiało można stwierdzić, że nie sprawdził się na Półwyspie Apenińskim.

Latem 2022 roku Dziczek wrócił do macierzystego zespołu. W tym sezonie jako zawodnik Piasta rozegrał 19 spotkań. Strzelił w nich dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt wygasa 31 maja, przez co od początku stycznia 27-latek mógł negocjować z nowym pracodawcą.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Głośny transfer wewnątrz Ekstraklasy. Dziczek ma nowy klub

W środę 7 stycznia jego przyszłość została wyjaśniona. Po zakończeniu trwającej kampanii Patryk Dziczek zostanie zawodnikiem Pogoni Szczecin. Do "Portówców" trafi za darmo, na zasadzie wolnego transferu.

"Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek ma dołączyć wraz z początkiem sezonu 2026/27" - przekazano. W drużynie prowadzonej przez Thomasa Thomasberga 27-latek będzie występował z numerem 16.

Jednocześnie komunikat ws. swojego piłkarza opublikował Piast. "Informujemy, że Patryk Dziczek nie przedłuży wygasającego z końcem obecnego sezonu kontraktu i od nowego sezonu będzie reprezentował barwy innego klubu w Ekstraklasie. Do końca obecnych rozgrywek pozostanie jednak w Piaście Gliwice i pomoże w walce o założone cele" - czytamy.

W dalszej części podkreślono, że jeden z czołowych defensywnych pomocników Ekstraklasy w poprzednim sezonie przyjął ofertę przedłużenia umowy z gliwickim klubem, mimo że na stole miał bardziej lukratywne propozycje. Piast ceni poświęcenie Dziczka i jego przywiązanie do barw zespołu, w których rozpoczynał karierę. Łącznie zanotował tam 175 meczów (20 goli i siedem asyst).

"Na pożegnania i podziękowania jeszcze przyjdzie czas. Przed nami dużo pracy i wiele ważnych meczów do rozegrania w nadchodzącej rundzie" - podsumowano. Obecnie Piast Gliwice zajmuje 14., a Pogoń Szczecin 10. miejsce w tabeli. Na koncie Patryka Dziczka znajdziemy dwa spotkania w barwach seniorskiej reprezentacji Polski.

Zobacz również:

Dawid Celt i Iga Świątek
Iga Świątek

Ruszył sezon i już takie słowa Celta ws. Świątek. Musi spełnić jeden warunek

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Piłkarz w granatowo-bordowym stroju walczy o piłkę z dwoma zawodnikami w jasnych strojach podczas meczu na stadionie, w tle widoczna publiczność.
Sam Greenwood i Patryk Dziczek w meczu Pogoń Szczecin - Piast GliwiceTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Piłkarze w granatowo-bordowych strojach rozgrywający mecz na stadionie, wokół nich sędzia w żółtej koszulce oraz kibice na trybunach.
Pogoń Szczecin - Radomiak RadomTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Zawodnik w kolorowej koszulce wyskakuje w powietrze podczas akcji piłkarskiej otoczony przez rywali w jasnych strojach, w tle wypełnione trybuny i widoczna piłka.
Pogoń Szczecin - Piast GliwiceTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja