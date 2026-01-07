Reprezentant Polski ma nowy klub. Ekipa z Ekstraklasy ogłasza, oficjalnie

Patryk Dziczek to wychowanek Piasta. W 2019 roku z Gliwic wykupiło go S.S. Lazio. Klub ze stolicy Włoch zapłacił nieco ponad dwa miliony euro. Potem utalentowany pomocnik został wypożyczony do Salernitany. Niestety z perspektywy czasu śmiało można stwierdzić, że nie sprawdził się na Półwyspie Apenińskim.

Latem 2022 roku Dziczek wrócił do macierzystego zespołu. W tym sezonie jako zawodnik Piasta rozegrał 19 spotkań. Strzelił w nich dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt wygasa 31 maja, przez co od początku stycznia 27-latek mógł negocjować z nowym pracodawcą.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Głośny transfer wewnątrz Ekstraklasy. Dziczek ma nowy klub

W środę 7 stycznia jego przyszłość została wyjaśniona. Po zakończeniu trwającej kampanii Patryk Dziczek zostanie zawodnikiem Pogoni Szczecin. Do "Portówców" trafi za darmo, na zasadzie wolnego transferu.

"Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek ma dołączyć wraz z początkiem sezonu 2026/27" - przekazano. W drużynie prowadzonej przez Thomasa Thomasberga 27-latek będzie występował z numerem 16.

Rozwiń

Jednocześnie komunikat ws. swojego piłkarza opublikował Piast. "Informujemy, że Patryk Dziczek nie przedłuży wygasającego z końcem obecnego sezonu kontraktu i od nowego sezonu będzie reprezentował barwy innego klubu w Ekstraklasie. Do końca obecnych rozgrywek pozostanie jednak w Piaście Gliwice i pomoże w walce o założone cele" - czytamy.

Rozwiń

W dalszej części podkreślono, że jeden z czołowych defensywnych pomocników Ekstraklasy w poprzednim sezonie przyjął ofertę przedłużenia umowy z gliwickim klubem, mimo że na stole miał bardziej lukratywne propozycje. Piast ceni poświęcenie Dziczka i jego przywiązanie do barw zespołu, w których rozpoczynał karierę. Łącznie zanotował tam 175 meczów (20 goli i siedem asyst).

"Na pożegnania i podziękowania jeszcze przyjdzie czas. Przed nami dużo pracy i wiele ważnych meczów do rozegrania w nadchodzącej rundzie" - podsumowano. Obecnie Piast Gliwice zajmuje 14., a Pogoń Szczecin 10. miejsce w tabeli. Na koncie Patryka Dziczka znajdziemy dwa spotkania w barwach seniorskiej reprezentacji Polski.

Sam Greenwood i Patryk Dziczek w meczu Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News