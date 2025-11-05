Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Zespół ze stolicy Polski jest już poza rozgrywkami Pucharu Polski, ma sporą stratę w ligowej tabeli do liderującego Górnika Zabrze, a także nie najlepiej prezentowała się w Lidze Konferencji. Takie wyniki sprawiły, że działacze klubu zdecydowali się na zwolnienie Edwarda Iordanescu. Jego tymczasowym następcą został dotychczasowy asystent, Inaki Astiz.

Hiszpan w swoim debiucie zremisował 1:1 w klasyku PKO BP Ekstraklasy z Widzewem Łódź. Nie wiele jednak wskazuje, jakoby miał zostać na stanowisku na dłużej. Michał Żewłakow i Fredi Bobić pilnie poszukują nowego trenera. W grę wchodzą szkoleniowcy z różnych kierunków. Do tej pory najgłośniej było o Nenadzie Bjelicy i Jacku Magierze.

Pierwszy z wymienionych aktualnie jest bez pracy. Drugi natomiast pracuje wraz z reprezentacją Polski, gdzie jest asystentem selekcjonera kadry, Jana Urbana. Z tego względu Legia raczej nie będzie mogła liczyć na Polaka. Co ciekawe, w orbicie "Wojskowych" pojawił się nowy szkoleniowiec. Informacje w tej sprawie przekazał portal goal.pl.

Hiszpan w Legii? Dzierży rekord La Liga

Według najnowszych wieści do warszawskiego klubu wpadło CV Paco Jemeza, czyli znanego przede wszystkim w Hiszpanii szkoleniowca. 55-latek zasłynął przede wszystkim z pracy w Rayo Vallecano. W latach 2012-2016 zrobił z ówczesnej drużyny i jednego z najskromniejszych klubów całej La Liga solidną ekipę.

Co więcej, podczas kampanii 2012/2013 Hiszpan poprowadził Rayo do 8. miejsca w ligowej tabeli z dorobkiem aż 53 punktów. Wynik ten do dziś jest rekordem klubu pod względem ilości zgromadzonych "oczek" w jednym sezonie La Liga. Aktualnie 55-letni trener jest bez pracy. Ostatnio prowadził UD Ibizę, lecz po 36 meczach pożegnał się z klubem. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Legia jest zainteresowana zatrudnieniem Jemeza.

W najbliższym meczu Legię poprowadzi wspomniany już Inaki Astiz. W czwartek, 6 listopada przedstawiciel Ekstraklasy zagra ze słoweńskim Celje w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Początek meczu zaplanowany jest na 18:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Paco Jemez TF-Images/Getty Images Getty Images

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Edward Iordanescu Marcin Golba AFP