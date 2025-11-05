Rekordzista w La Liga trenerem Legii Warszawa? Sensacyjna wiadomość nadeszła prosto z Hiszpanii
Wciąż nie wiadomo kto zastąpi na stanowisku szkoleniowca Legii Warszawa niedawno zwolnionego Edwarda Iordanescu. W mediach przewija się wiele nazwisk, a wśród nich jest Nenad Bjelica czy Jacek Magiera. Do tego grona według informacji portalu goal.pl dołączył właśnie Paco Jemez, czyli były trener m.in. Rayo Vallecano. Co ciekawe, Hiszpan jest rekordzistą klubu w rozgrywkach La Liga.
Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Zespół ze stolicy Polski jest już poza rozgrywkami Pucharu Polski, ma sporą stratę w ligowej tabeli do liderującego Górnika Zabrze, a także nie najlepiej prezentowała się w Lidze Konferencji. Takie wyniki sprawiły, że działacze klubu zdecydowali się na zwolnienie Edwarda Iordanescu. Jego tymczasowym następcą został dotychczasowy asystent, Inaki Astiz.
Hiszpan w swoim debiucie zremisował 1:1 w klasyku PKO BP Ekstraklasy z Widzewem Łódź. Nie wiele jednak wskazuje, jakoby miał zostać na stanowisku na dłużej. Michał Żewłakow i Fredi Bobić pilnie poszukują nowego trenera. W grę wchodzą szkoleniowcy z różnych kierunków. Do tej pory najgłośniej było o Nenadzie Bjelicy i Jacku Magierze.
Pierwszy z wymienionych aktualnie jest bez pracy. Drugi natomiast pracuje wraz z reprezentacją Polski, gdzie jest asystentem selekcjonera kadry, Jana Urbana. Z tego względu Legia raczej nie będzie mogła liczyć na Polaka. Co ciekawe, w orbicie "Wojskowych" pojawił się nowy szkoleniowiec. Informacje w tej sprawie przekazał portal goal.pl.
Hiszpan w Legii? Dzierży rekord La Liga
Według najnowszych wieści do warszawskiego klubu wpadło CV Paco Jemeza, czyli znanego przede wszystkim w Hiszpanii szkoleniowca. 55-latek zasłynął przede wszystkim z pracy w Rayo Vallecano. W latach 2012-2016 zrobił z ówczesnej drużyny i jednego z najskromniejszych klubów całej La Liga solidną ekipę.
Co więcej, podczas kampanii 2012/2013 Hiszpan poprowadził Rayo do 8. miejsca w ligowej tabeli z dorobkiem aż 53 punktów. Wynik ten do dziś jest rekordem klubu pod względem ilości zgromadzonych "oczek" w jednym sezonie La Liga. Aktualnie 55-letni trener jest bez pracy. Ostatnio prowadził UD Ibizę, lecz po 36 meczach pożegnał się z klubem. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Legia jest zainteresowana zatrudnieniem Jemeza.
W najbliższym meczu Legię poprowadzi wspomniany już Inaki Astiz. W czwartek, 6 listopada przedstawiciel Ekstraklasy zagra ze słoweńskim Celje w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Początek meczu zaplanowany jest na 18:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.