Po zsumowaniu informacji z klubów mecze 23. kolejki na żywo obejrzało dokładnie 93784 osób . Do tej pory w 2023 roku ani razu nie przekroczyła 80 tysięcy. Choć pogoda nie zachęcała do przyjścia na stadiony, to jednak magnesem były prestiżowe mecze.

Wreszcie Widzew - choć to nie był ligowy szlagier, ale w Łodzi trybuny zawsze są pełne, to tym razem padł rekord frekwencji. A to dzięki temu, że w sektorze gości nie zasiedli kibice Warty Poznań. Łódzki klub przeprowadził jednak akcję "Młodzi z Serca Łodzi", by przyciągnąć dzieci i młodzież. W efekcie na stadionie było prawie 3500 osób poniżej 18 lat. Oficjalna frekwencja to 17829. W sumie na trzech obiektach był prawie 60 tysięcy fanów.