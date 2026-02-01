Rekord zimna i trzy gole w Lublinie. Koszmar Kamila Grosickiego

Rundę wiosenną w Ekstraklasie zainaugurował mecz Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice (0:2), tego samego dnia o punkty mieli powalczyć też piłkarze Radomiaka i Arki, ale spotkanie przełożono z powodu awarii oświetlenia na stadionie w Radomiu. Następnego dnia rozegrano trzy spotkania, punkty stracił m.in. Lech Poznań, Jagiellonia z kolei na wyjeździe poradziła sobie z Widzewem.

Pierwszym z niedzielnych starć 19. kolejki był mecz Motoru Lublin z Pogonią Szczecin, czyli drużyn ze środka tabeli. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12:15 przy bardzo niskiej temperaturze - na tyle niskiej, że, jak wyliczył Paweł Mogielnicki z 90minut.pl, pobito rekord.

"Mecz Motor - Pogoń rozpoczął się przy temperaturze powietrza minus 14 stopni. Od czasu, gdy na 90minut.pl dokumentujemy te dane (2010 rok), to rekord. Poprzedni miał miejsce 25 lutego 2011 r. Arka - Wisła (minus 13 stopni)" - przekazał.

Ekstraklasa. Trzy gole w meczu Motor Lublin - Pogoń Szczecin

Kibice, którzy w niedzielne południe wybrali się na stadion w Lublinie, byli świadkami bardzo ciekawego spotkania. Mecz rozpoczął się kapitalnie dla gospodarzy, w 3. minucie Motor objął prowadzenie po golu Karola Czubaka. Pogoń kolejny cios przyjęła w 27. minucie, wtedy to Bartosz Wolski obsłużył prostopadłym podaniem Mbaye Ndiaya, ten podwyższył prowadzenie na 2:0.

"Portowcy" odpowiedzieli jeszcze przed przerwą, w 36. minucie piłka po uderzeniu Fredrika Ulvestada z dystansu i rykoszecie trafiła do siatki. Wynik 2:1 dla Motoru utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Motor Lublin podjął na własnym stadionie Pogoń Szczecin Kacper Staniec Newspix.pl

Emocji nie brakowało też w drugiej odsłonie meczu. Kilka minut po wznowieniu gry Paul Mukairu wyszedł sam na sam z Ivanem Brkiciem, ale ten poradził sobie z Nigeryjczykiem z Pogoni. Portowcy dalej naciskali, w 68. minucie dogodną okazję do wyrównania miał Kamil Grosicki. Kapitan "Portowców" egzekwował rzut karny podyktowany po zagraniu ręką przez Bartosza Wolskiego, ale Brkić poradził sobie z jego uderzeniem.

Mało brakowało, a ta niewykorzystana okazja szybko by się zemściła, bo kilka minut później akcję gospodarzy wykańczał Renat Dadasov. Jego strzał głową przytomnie jednak wybronił Valentin Cojocaru, przedłużając szanse swojej drużyny na korzystny wynik.

Pogoń aktywnie poszukiwała wyrównania, jednak już nic nie wskórała, do końca spotkania nie padła już żadna bramka. Motor wygrał 2:1 i obecnie ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Piłkarze Motoru Lublin celebrujący gola w meczu z Pogonią Szczecin Grzegorz Wajda East News

Kamil Grosicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News

