Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rekord transferowy w Ekstraklasie, fortuna za 23-latka. To już oficjalnie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Zimowe okienko transferowe wciąż trwa w PKO BP Ekstraklasie w najlepsze - a 6 lutego przyniósł nam kolejny hit dotyczący najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce. Jagiellonia Białystok przejęła bowiem młodą gwiazdę ligowego rywala, wydając przy tym naprawdę niemałe pieniądze - mówi się wręcz o klubowym rekordzie.

Po lewej stronie mężczyzna w sportowej kurtce klaszcze w dłonie, po prawej piłkarz ubrany w pomarańczowy strój sportowy biegnie po boisku.
Adrian Siemieniec i Kajetan SzmytGrzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images - Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty ImagesGetty Images

W wielu europejskich ligach zimowe okienko transferowe zamknęło się wraz z początkiem lutego - tak było chociażby w przypadku Premier League czy Primera Division. W Polsce sytuacja wygląda jednak nieco inaczej.

W PKO BP Ekstraklasie kluby będą mieć jeszcze możliwość dokonywania transferów aż do 25 lutego - i niektóre z nich cały czas skrzętnie korzystają z okazji do wzmocnień. Jagiellonia Białystok np. zdecydowała się... pobić własny rekord transferowy.

Tego chce Robert Lewandowski, Flick przemówił przed mediami. Padł konkret

Kajetan Szmyt w Jagiellonii Białystok. Klub pobił rekord

W piątkowe popołudnia "Duma Podlasia" ogłosiła bowiem oficjalnie, że pozyskała z Zagłębia Lubin Kajetana Szmyta - 23-latek podpisał z ekipą dowodzoną przez Adriana Siemieńca kontrakt ważny do 28/29, z opcją prolongaty o jeszcze jedną kampanię.

"Jaga" w swym komunikacie wprost stwierdziła, że aktywowano klauzulę odstępnego za Szmyta, a jak podał na portalu X Sebastian Staszewski, mowa tu konkretnie o kwocie 700 tys. euro.

Suma ta przewyższa o całe 100 tys. poprzedni najbardziej okazały zakup zespołu z Białegostoku, czyli... transfer Ognjena Mudrinskiego z FK Cukaricki z 2019 roku, który, krótko mówiąc, raczej się nie zwrócił.

"Żółto-Czerwoni" w ogólnym rozrachunku są obecnie w całkiem dogodnym położeniu do tego, by kupować nowych graczy - nie tak dawno bowiem odsprzedali Oskara Pietuszewskiego do FC Porto, a to pozwoliło im uzyskać ok. ośmiu mln euro (kwota może wzrosnąć nawet do 10 mln, jeśli uda się aktywować pewne bonusy). Pomijając już Szmyta, w ostatnich tygodniach szeregi drużyny zasiliło jeszcze czterech innych piłkarzy, m.in. Apostolos Konstantopoulos (wcześniej grający w Rakowie Częstochowa).

Wisła Kraków nie odpuszcza. Znów to zrobili

Jagiellonia Białystok walczy o mistrzostwo Polski

Jagiellonia Białystok to na ten moment trzeci zespół w ekstraklasowej tabeli, ustępujący o jeden punkt Wiśle Płock i Górnikowi Zabrze - podopieczni Adriana Siemieńca mają przy tym jednak jeden zaległy mecz do rozegrania, więc piłkarska wiosna z ich perspektywy jawi się naprawdę ciekawie.

Zobacz również:

Laia Aleixandri doznała poważnej kontuzji podczas "El Clasico"
La Liga

FC Barcelona ogłasza, tuż po "El Clasico". Dramat gwiazdy, zapadł "wyrok"

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Czy piłka nożna może pomóc w wojnie z gangami?
Piłka nożna123RF/PICSEL
Kamil Łączyński: Jest mi trochę wstyd, bo uważam, że ten zespół nie powinien tak grać. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja