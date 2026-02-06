Rekord transferowy w Ekstraklasie, fortuna za 23-latka. To już oficjalnie

W wielu europejskich ligach zimowe okienko transferowe zamknęło się wraz z początkiem lutego - tak było chociażby w przypadku Premier League czy Primera Division. W Polsce sytuacja wygląda jednak nieco inaczej.

W PKO BP Ekstraklasie kluby będą mieć jeszcze możliwość dokonywania transferów aż do 25 lutego - i niektóre z nich cały czas skrzętnie korzystają z okazji do wzmocnień. Jagiellonia Białystok np. zdecydowała się... pobić własny rekord transferowy.

Kajetan Szmyt w Jagiellonii Białystok. Klub pobił rekord

W piątkowe popołudnia "Duma Podlasia" ogłosiła bowiem oficjalnie, że pozyskała z Zagłębia Lubin Kajetana Szmyta - 23-latek podpisał z ekipą dowodzoną przez Adriana Siemieńca kontrakt ważny do 28/29, z opcją prolongaty o jeszcze jedną kampanię.

"Jaga" w swym komunikacie wprost stwierdziła, że aktywowano klauzulę odstępnego za Szmyta, a jak podał na portalu X Sebastian Staszewski, mowa tu konkretnie o kwocie 700 tys. euro.

Suma ta przewyższa o całe 100 tys. poprzedni najbardziej okazały zakup zespołu z Białegostoku, czyli... transfer Ognjena Mudrinskiego z FK Cukaricki z 2019 roku, który, krótko mówiąc, raczej się nie zwrócił.

"Żółto-Czerwoni" w ogólnym rozrachunku są obecnie w całkiem dogodnym położeniu do tego, by kupować nowych graczy - nie tak dawno bowiem odsprzedali Oskara Pietuszewskiego do FC Porto, a to pozwoliło im uzyskać ok. ośmiu mln euro (kwota może wzrosnąć nawet do 10 mln, jeśli uda się aktywować pewne bonusy). Pomijając już Szmyta, w ostatnich tygodniach szeregi drużyny zasiliło jeszcze czterech innych piłkarzy, m.in. Apostolos Konstantopoulos (wcześniej grający w Rakowie Częstochowa).

Jagiellonia Białystok walczy o mistrzostwo Polski

Jagiellonia Białystok to na ten moment trzeci zespół w ekstraklasowej tabeli, ustępujący o jeden punkt Wiśle Płock i Górnikowi Zabrze - podopieczni Adriana Siemieńca mają przy tym jednak jeden zaległy mecz do rozegrania, więc piłkarska wiosna z ich perspektywy jawi się naprawdę ciekawie.

