Raków znów zatrzymany. Wielka szansa dla Legii

Od początku goście zaatakowali. Osiągnęli przewagę, ale nie było dogodnych sytuacji. Za to wystarczył daleki wyrzut z autu, by napędzić stracha wicemistrzom Polski. Damian Jakubik zza linii bocznej posłał piłkę w pole karne przedłużył ją Raphael Rossi , ale w ostatniej chwili wybił ją Stratos Svarnas . To był mocny sygnał ostrzegawczy ze strony Radomiaka.

Męczarnie Rakowa, kontry Radomiaka

Po zmianie stron nadal grę prowadził Raków, ale wciąż brakowało dokładności. Źle zagrywali Jean Carlos, Ivi Lopez czy Tudor. Z drugiej strony Radomiak czekał na kontratak i miał okazje, ale też nie potrafił dobrze wykonać ostatniego podania (np. Semedo), by stworzyć bramkową sytuację. Obie drużyny próbowały strzałów, ale robiły to niecelnie (Lopez) lub byli blokowani (Alves).

Tyle że to Radomiak zdobył gola. Luis Machado zabrał piłkę Svarnasowi, podał do Abramowicza, ten zagrał w pole karne, a Daniel Pik trafił do siatki. Piłkarze Rakowa rzucili się z ogromnymi pretensjami do sędziego, że nie odgwizdał faulu na Greku. W efekcie czerwoną kartkę dostał rezerwowy Patryk Kun. Jarosław Przybył sprawdził sytuację i rzeczywiście gola słusznie nie uznał. W końcówce to gospodarze byli groźniejsi, ale bramki nie padły.