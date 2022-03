Raków jest ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji i będzie chciał potwierdzić to w poniedziałkowym meczu PKO Ekstraklasy. Zwycięstwo nad Stalą Mielec w 25. kolejce da częstochowskiej drużynie awans na na fotel lidera. Sędzią meczu Raków - Stal będzie dzisiaj Paweł Malec z Łodzi.

Raków - Stal. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli

Raków Częstochowa to w tym momencie trzecia drużyna PKO Ekstraklasy z dorobkiem 48 punktów. Podopieczni Marka Papszuna mają tylko "oczko" mniej o Lecha Poznań i dwa punkty straty do Pogoni, które w weekend rozegrały swoje spotkania w 25. kolejce PKO Ekstraklasy. Raków wygrał w poprzedniej kolejce na wyjeździe właśnie z "Kolejorzem" 1-0, a wcześniej także bez straty gola uporał się u siebie z Wisłą Płock 2-0. Raków Częstochowa w 2022 roku w PKO Ekstraklasie jeszcze nie zaznał goryczy porażki, a ogółem kontynuuje w lidze serię sześciu gier bez porażki. W tym roku Raków jeszcze nie stracił nawet bramki w w Częstochowie w ramach rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Reklama

Raków - ostatnie wyniki w PKO Ekstraklasie:

Lech - Raków 0-1

Raków - Wisła Płock 2-0

Górnik - Raków 1-1

Radomiak - Raków 0-1

Raków - Wisła Kraków 2-0

Zobacz też: Zmiana lidera w Ekstraklasie? Są mocni!

Stal Mielec to aktualnie dziesiąta drużyna PKO Ekstraklasy i ma na koncie 32 punkty. Ekipa z Podkarpacia ma tyle samo punktów co dziewiąta Cracovia i dwa "oczka" straty do Piasta Gliwice, więc w przypadku zwycięstwa nad Rakowem Stal przesunęłaby się na ósmą pozycję w lidze. O to może być niezwykle trudno, ponieważ Stal Mielec nie wygrała w trzech poprzednich grach. W minionej kolejce Stal zremisowała u siebie z Jagiellonią 1-1. W pierwszym meczu z Rakowem Stal przegrała u siebie 0-3. Czy tym razem będzie inaczej?

Stal - ostatnie wyniki w PKO Ekstraklasie:

Stal - Jagiellonia 1-1

Górnik Łęczna - Stal 2-0

Stal - Pogoń 0-1

Wisła Kraków - Stal 0-1

Stal - Górnik Zabrze 1-2

Raków - Stal. O której godzinie dzisiaj mecz?

Spotkanie Raków - Stal w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy zostanie rozegrane w poniedziałek 14 marca. O której godzinie początek meczu? Potyczka Raków - Stal rozpocznie się o godzinie 18.00.

Zobacz też:

Raków - Stal. Gdzie oglądać w tv i online live stream? (Transmisja)

Transmisja meczu Raków - Stal w tv na kanałach Canal+Sport, Canal+4K Ultra HD i Canal+3 Sport. Spotkanie Raków - Stal można oglądać też online live stream na Canal+online. Tekstowa relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO EKSTRAKLASA - Odcinek 24 (Goście: Animucki, Wachowski). WIDEO INTERIA.TV

O której godzinie dzisiaj początek meczu Raków - Stal? Godzina 18.00.

Transmisja TV z meczu Raków - Stal: Canal+Sport oraz Canal+Sport 3, Canal+4K Ultra HD.

Gdzie obejrzeć online live stream z meczu Raków - Stal: Canal+online.

Raków - Stal - tekstowa relacja "na żywo" za darmo: sport.interia.pl.