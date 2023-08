Raków szykuje transferową "bombę". Chce ściągnąć wielki talent z Bundesligi

Tegoroczna jesień będzie dla Rakowa Częstochowa niezwykle pracowita. "Medaliki" pukają do bram piłkarskiego raju, mierząc się w 4. rundzie eliminacji z FC Kopenhaga. Niestety pierwszy mecz padł łupem duńskiej ekipy, jednak podopieczni Dawida Szwargi nie składają broni i do końca będą walczyć o awans do elitarnych rozrywek. Jeżeli im się nie uda, to i tak wystąpią w Lidze Europy. To właśnie z tego względu działacze planują wzmocnić zespół. Na celowniku klubu znalazł się wielki talent z Bundesligi.