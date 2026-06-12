Raków ruszył po napastnika, 22 gole w sezonie. Transfer wisi w powietrzu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Raków Częstochowa w ostatnim sezonie niemalże do końca trwania zmagań w PKO BP Ekstraklasie walczył o tytuł mistrza Polski, kończąc jednak ostatecznie rywalizację w ogóle poza swoistym ligowym podium. Ambicją "Medalików" na kolejną kampanię bez dwóch zdań będzie próba powrotu na tron, ale by ją zrealizować konieczne będą intensywne wzmocnienia - zespół spod Jasnej Góry wziął wobec tego na swój celownik m.in. niezwykle skutecznego napastnika, o którego powalczy z uznanymi europejskimi firmami.

Elias Filet w białej koszulce pije wodę z zielonego bidonu podczas przerwy w meczu.
Elias FiletIMAGONewspix.pl

Raków Częstochowa na finiszu zmagań w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 25/26 zameldował się z dorobkiem 55 pkt, czyli wynoszącym o pięć "oczek" mniej od tego należącego do mistrzów z Lecha Poznań.

Taki wynik dał "Medalikom" czwarte miejsce i udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji, czego z pewnością nie można nazwać kiepskim położeniem, ale wszystkim osobom związanym z drużyną z Limanowskiego bez dwóch zdań marzy się rychły powrót - po czterech latach przerwy - na mistrzowski tron.

By jednak wiosną 2027 r. ten plan mógł się ziścić potrzebne są konkretne wzmocnienia - i "Czerwono-Niebiescy" nie próżnują, bowiem jak informuje Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl wzięli oni na swój celownik naprawdę skutecznego napastnika.

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Mowa tu o Eliasie Filecie z FC Aarau, który w niedawnej kampanii był kluczową postacią dla ofensywy tego drugoligowego szwajcarskiego zespołu. Na zapleczu tamtejszej ekstraklasy zdobył on łącznie 20 goli i jedynie Shkelqim Demhasaj z Neuchatel Xamax FCS wyprzedził go w klasyfikacji strzelców i to o zaledwie jedno trafienie.

Ponadto Filet zdobył też bramkę w krajowym pucharze oraz w barażach o Super League - w nich jednak lepsi od jego Aarau okazali się piłkarze Grasshopper Club Zurich. Do tego należy też dorzucić jego sześć asyst na różnych frontach - trudno się dziwić, że wpadł w oko włodarzy Rakowa.

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Problem jednak w tym, że 24-latek oczywiście nie jest wyłącznie w obszarze zainteresowań "Medalików" - ci będą musieli powalczyć o futbolistę z dużymi firmami w postaci Celtiku, Genk czy Lorient. Na stół trzeba będzie wyłożyć też znaczącą kwotę - portal Transfermarkt wycenia Fileta na 600 tys. euro.

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