Raków przełamał kielecki mur. Czwarta wygrana z rzędu!

Raków, jak można się było spodziewać, od początku dominował, nie pozwalając tak naprawdę na nic rywalom, po których też widać było, że przyjeżdżają w jednym, bardzo sprecyzowanym celu - wywieźć z Częstochowy punkt.

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa pokonał Koronę Kielce

Taki plan działał przez ponad godzinę, bo kolejne dogrania piłkarzy Rakowa w pole karne były wybijane przez rywali. Zawodnicy Korony w powietrzu prezentowali się dzisiaj naprawdę dobrze, gorzej było bliżej murawy.

Raków stwarzał okazje, blisko gola był Piasecki po dobrym zejściu na bliższy słupek. Generalnie czuć było w powietrzu bramkę dla Medalików, ale z każdą upływającą minutą, szczególnie po przerwie, zniecierpliwienie mogło rosnąć.

Reklama

W 63. minucie starania kolegów z linii defensywnej zaprzepaścił Roberto Corral. Hiszpan bardzo nierozważnie zaatakował wślizgiem Patryka Kuna, w sytuacji na pewno nie na tyle groźnej, by decydować się na takie rozwiązanie. Raków dostał rzut karny, do piłki podszedł Ivi Lopez, a efekt tego połączenia raczej jest już wszystkim znany. Pewnie wykonana jedenastka, Raków przełamał mur.

Raków po golu spokojnie kontrolował mecz, ale mało brakowało, a w końcówce dałby się zaskoczyć. Deaconu wrzucił mocno na dalszy słupek, piłka nabrała specyficznej rotacji i spadła za kołnierz Kovacevicia, który odruchowo ruszył się z linii. Serba uratował słupek.

To czwarta ligowa, a piąta licząc z Pucharem Polski, wygrana z rzędu Rakowa. Forma zespołu Marka Papszuna jest imponująca. Od porażki z Cracovią 3 września zatrzymać ich potrafił jedynie Widzew Łódź, bo przy Piłsudskiego padł bezbramkowy remis. Co jeszcze bardziej imponujące, to był ostatni mecz w którym Raków stracił gola. Jasne pokazuje, że w tym sezonie interesuje go tylko jedno.

Raków Częstochowa 1:0 Korona Kielce

- 63`1:0 Lopez(rz.k.)

kartki: 30`Arsenić - 32`Balić, 39`Trojak, 61`Corral, 62`Deaconu



Raków: Kovacević - Arsenić, Petrasek, Svarnas - Sorescu(84`Rundić), Papanikolaou(66`Berggren), Koczerhin, Kun - Lopez(77`Lederman), Piasecki(77`Gutkovskis), Nowak(84`Musiolik)



Korona: Zapytowski - Corral, Balić, Trojak, Deja(84`Zarandia), Danek - Błanik(76`Sierpina), Deaconu, Sewerzyński(76`Szpakowski), Łukowski(84`Frączczak) - Śpiączka(76`Szykawka)