Raków pożegnał swojego zawodnika. Ogłoszono wyprowadzkę z Polski

Kibice Rakowa Częstochowa w kończącym się sezonie zdecydowanie nie mogli narzekać na nudę. Kampanię na ławce trenerskiej rozpoczął Marek Papszun, który zostawił drużynę na szczycie tabeli Ekstraklasy oraz z drugim miejscem na zakończenie fazy ligowej Ligi Konferencji. Wieloletni trener "Medalików" zdecydował się na przejście do Legii Warszawa.

Bezpośrednim następcą Papszuna został Łukasz Tomczyk. Młody szkoleniowiec rozpoznawalność w naszym kraju zyskał wyprowadzając Polonię Bytom z II ligi do pozycji wicelidera Betlic 1. Ligi. Jego kadencja w Częstochowie zakończyła się jednak niepowodzeniem. Zaledwie dzień po przegranym finale Pucharu Polski klub ogłosił zakończenie współpracy.

W taki sposób Raków dokończy sezon z kolejnym trenerem. Został nim Dawid Kroczek, pracujący dotychczas w sztabie szkoleniowym "Medalików", posiadający doświadczenie z samodzielnej pracy w Cracovii. Pewnym już jest, że Raków zagra jesienią w europejskich pucharach - ostatnia kolejka rozstrzygnie, czy będą to eliminacje Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy "zaledwie" Ligi Konferencji.

Oliwier Zych kolejnym zawodnikiem odchodzącym z Rakowa Częstochowa

Jeszcze przed ostatnim akordem tego sezonu Ekstraklasy w Rakowie ogłoszono odejście dwóch zawodników, którzy przez ostatnie lata stanowili o sile tego zespołu. Częstochowę na pewno opuszczą Zoran Arsenić oraz Ivi Lopez. Chorwat reprezentował barwy "Medalików" od 2021 roku, natomiast pół roku wcześniej do klubu przeszedł Hiszpan. Duet ten wraz z Rakowem sięgnął po mistrzostwo Polski oraz po dwa Puchary Polski oraz Superpuchary.

W środowy wieczór do tego grona dołączył Oliwier Zych. 21-letni bramkarz po zakończeniu sezonu odejdzie z Rakowa, o czym oficjalnie poinformował sam klub. Zych był wypożyczony z angielskiej Aston Villi, a o jego odejściu mówiono już od dłuższego czasu. Najprawdopodobniej w nowym sezonie młodzieżowy reprezentant Polski zostanie wypożyczony do klubu zagranicznego.

Rozwiń

- Villa postawiła przede mną taki plan, żeby na kolejne wypożyczenie już pójść do lepszej ligi. A po tym kolejnym wypożyczeniu walczyć już o koszulkę z numerem jeden w Aston Villi. Mam nadzieję, że pójdzie to tak jak mówią - opowiadał swego czasu Zych na antenie "Kanału Sportowego".

Raków w ostatniej serii spotkań zmierzy się na swoim boisku ze zdegradowaną już Arką Gdynia. Wygrana w tym starciu pozwoli zachować szansę na grę w następnym sezonie w eliminacjach Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy.

Raków Częstochowa poważnie osłabiony w końcówce sezonu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News





Kibice gotowi na finał Ligi Europy. WIDEO CEM TAYLAN / AFPTV / AFP AFP