Raków podjął decyzję, jest oficjalny komunikat. Tomczyk z dużym wzmocnieniem
Wraz z odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa niemal pewne było zatrudnienie w jego miejsce Łukasza Tomczyka, dotychczasowego opiekuna Polonii Bytom. 37-latek w końcu został zaprezentowany na nowym stanowisku, lecz pod znakiem zapytania stał sztab szkoleniowy, jaki będzie miał do dyspozycji. Do przełomu doszło w poniedziałek, a klub oficjalnie poinformował o zatrudnieniu jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce.
Po długiej sadze związanej z odejściem z Rakowa Częstochowa Marka Papszuna w końcu do tego doszło. 51-latek opuścił klub i został zaprezentowany jako nowy opiekun Legii Warszawa. Jego następcą według wielu medialnych doniesień zostać miał Łukasz Tomczyk, co również stało się faktem.
Podobnie jak w przypadku trenera "Wojskowych" przez długi czas pod znakiem zapytania stał skład sztabu szkoleniowego. W końcu z Rakowa do Legii odeszło aż czterech trenerów.
Do przełomu nadeszło w poniedziałek 5 grudnia, bowiem Raków zaczął oficjalnie ogłaszać nowych pracowników. Jako pierwszego zaprezentowano Dawida Szulczka, czyli jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce. Ten w latach 2021-2024 był opiekunem Warty Poznań, gdy ta jeszcze grała w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnim czasie prowadził Ruch Chorzów, lecz bez większych sukcesów. Teraz będzie natomiast asystentem Tomczyka.
- Do sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa dołączył Dawid Szulczek, który będzie asystentem trenera Łukasza Tomczyka - czytamy.
Raków na tym nie kończy, jest kolejne nazwisko
Niedługo później pojawił się kolejny komunikat. Poza Szulczkiem do sztabu dołączył także Łukasz Ocimek, czyli niedawny współpracownik Tomczyka z Polonii Bytom. 27-latek również będzie pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera Rakowa Częstochowa.
- Łukasz Ocimek powraca do Rakowa Częstochowa. Były zawodnik naszego klubu będzie pełnił funkcję asystenta trenera pierwszej drużyny - napisano.
Tomczyk na ławce Rakowa oficjalnie zadebiutuje 1 lutego. W ten dzień jego ekipa zmierzy się na wyjeździe z aktualnym liderem rozgrywek Ekstraklasy, Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 14:45.