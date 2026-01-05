Partner merytoryczny: Eleven Sports

Raków podjął decyzję, jest oficjalny komunikat. Tomczyk z dużym wzmocnieniem

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wraz z odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa niemal pewne było zatrudnienie w jego miejsce Łukasza Tomczyka, dotychczasowego opiekuna Polonii Bytom. 37-latek w końcu został zaprezentowany na nowym stanowisku, lecz pod znakiem zapytania stał sztab szkoleniowy, jaki będzie miał do dyspozycji. Do przełomu doszło w poniedziałek, a klub oficjalnie poinformował o zatrudnieniu jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce.

Mężczyzna z zarostem w czarnym garniturze siedzi przy stole konferencyjnym, przed sobą ma mikrofony oraz butelkę napoju, w tle znajdują się plansze sponsorów i logo klubu sportowego.
Łukasz Tomczyk NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po długiej sadze związanej z odejściem z Rakowa Częstochowa Marka Papszuna w końcu do tego doszło. 51-latek opuścił klub i został zaprezentowany jako nowy opiekun Legii Warszawa. Jego następcą według wielu medialnych doniesień zostać miał Łukasz Tomczyk, co również stało się faktem.

Podobnie jak w przypadku trenera "Wojskowych" przez długi czas pod znakiem zapytania stał skład sztabu szkoleniowego. W końcu z Rakowa do Legii odeszło aż czterech trenerów.

    Do przełomu nadeszło w poniedziałek 5 grudnia, bowiem Raków zaczął oficjalnie ogłaszać nowych pracowników. Jako pierwszego zaprezentowano Dawida Szulczka, czyli jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce. Ten w latach 2021-2024 był opiekunem Warty Poznań, gdy ta jeszcze grała w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnim czasie prowadził Ruch Chorzów, lecz bez większych sukcesów. Teraz będzie natomiast asystentem Tomczyka.

    - Do sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa dołączył Dawid Szulczek, który będzie asystentem trenera Łukasza Tomczyka - czytamy.

    Raków na tym nie kończy, jest kolejne nazwisko

    Niedługo później pojawił się kolejny komunikat. Poza Szulczkiem do sztabu dołączył także Łukasz Ocimek, czyli niedawny współpracownik Tomczyka z Polonii Bytom. 27-latek również będzie pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera Rakowa Częstochowa.

    - Łukasz Ocimek powraca do Rakowa Częstochowa. Były zawodnik naszego klubu będzie pełnił funkcję asystenta trenera pierwszej drużyny - napisano.

    Tomczyk na ławce Rakowa oficjalnie zadebiutuje 1 lutego. W ten dzień jego ekipa zmierzy się na wyjeździe z aktualnym liderem rozgrywek Ekstraklasy, Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 14:45.

    Mężczyzna w granatowej koszulce sportowej z logo klubu piłkarskiego i inicjałami D.S. idzie po murawie boiska, obok niego widoczny jest fragment drugiej osoby również w stroju sportowym.
    Dawid Szulczek, 21.07.2025 r.Artur BarbarowskiEast News
    Raków Częstochowa
    Raków CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
    Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

