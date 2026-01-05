Raków podjął decyzję, jest oficjalny komunikat. Tomczyk z dużym wzmocnieniem

Po długiej sadze związanej z odejściem z Rakowa Częstochowa Marka Papszuna w końcu do tego doszło. 51-latek opuścił klub i został zaprezentowany jako nowy opiekun Legii Warszawa. Jego następcą według wielu medialnych doniesień zostać miał Łukasz Tomczyk, co również stało się faktem.

Podobnie jak w przypadku trenera "Wojskowych" przez długi czas pod znakiem zapytania stał skład sztabu szkoleniowego. W końcu z Rakowa do Legii odeszło aż czterech trenerów.

Do przełomu nadeszło w poniedziałek 5 grudnia, bowiem Raków zaczął oficjalnie ogłaszać nowych pracowników. Jako pierwszego zaprezentowano Dawida Szulczka, czyli jednego z najlepszych trenerów młodego pokolenia w Polsce. Ten w latach 2021-2024 był opiekunem Warty Poznań, gdy ta jeszcze grała w PKO BP Ekstraklasie. W ostatnim czasie prowadził Ruch Chorzów, lecz bez większych sukcesów. Teraz będzie natomiast asystentem Tomczyka.

- Do sztabu szkoleniowego Rakowa Częstochowa dołączył Dawid Szulczek, który będzie asystentem trenera Łukasza Tomczyka - czytamy.

Raków na tym nie kończy, jest kolejne nazwisko

Niedługo później pojawił się kolejny komunikat. Poza Szulczkiem do sztabu dołączył także Łukasz Ocimek, czyli niedawny współpracownik Tomczyka z Polonii Bytom. 27-latek również będzie pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera Rakowa Częstochowa.

- Łukasz Ocimek powraca do Rakowa Częstochowa. Były zawodnik naszego klubu będzie pełnił funkcję asystenta trenera pierwszej drużyny - napisano.

Tomczyk na ławce Rakowa oficjalnie zadebiutuje 1 lutego. W ten dzień jego ekipa zmierzy się na wyjeździe z aktualnym liderem rozgrywek Ekstraklasy, Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 14:45.

