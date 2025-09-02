Raków ogłosił transfer pod osłoną nocy. Posiłki prosto z Bundesligi. W Polsce dobrze go znają

Czołowe polskie kluby są bardzo aktywne w końcówce okienka transferowego. Legia Warszawa "rozbiła bank" sprowadzając m.in. reprezentantów Polski Kacpra Urbańskiego oraz Kamila Piątkowskiego. Lech Poznań pokusił się o pobicie swojego rekordu transferowego i sięgnął po napastnika Yannicka Agnero. Media donoszą również o planowanych ruchach w Jagiellonii Białystok.

Raków Częstochowa również musi się zbroić przed zbliżającymi się spotkania fazy ligowej Ligi Konferencji. Wicemistrz Polski jesienią zmierzy się w ramach tych rozgrywek z Universitateą Craiova, Sigmą Ołomuniec, Spartą Praga, Rapidem Wiedeń, HSK Zrinjski oraz Omonią Nikozja.

Bardzo długo było głośno o konflikcie Jonatana Brauta Brunesa z trenerem "Medalików" Markiem Papszunem. Po krótkiej absencji Norweg wrócił do składu Rakowa. W przestrzeni medialnej pojawiły się również doniesienia o odrzuceniu bardzo atrakcyjnej oferty złożonej przez Slavię Praga.

Raków ma kolejnego napastnika. Sięga po zawodnika z Bundesligi

Raków we wtorek ogłosił dwa nowe transfery. Do Częstochowy trafił pomocnik młodzieżowej reprezentacji Serbii Bogdan Mircetić. Marek Papszun zadbał również o wzmocnienie pozycji napastnika. Wybór padł na zawodnika, który już wcześniej znajdował się w orbicie zainteresowań klubu z Częstochowy.

Wtorkowy wieczór był momentem, w którym wicemistrz Polski pochwalił się kolejnym nabytkiem. Szeregi Rakowa wzmacnia doskonale znany z boisk Ekstraklasy Imad Rondić. 26-letni Bośniak trafia do Częstochowy na zasadzie wypożyczenia, lecz w umowie pomiędzy klubami zawarto również opcję transferu definitywnego.

Raków był zainteresowany ściągnięciem Rondicia jeszcze w czasach, gdy ten reprezentował barwy Widzewa. Z łódzkim klubem napastnik rozstał się w mało przyjemnych okolicznościach. Wielu kibiców twierdziło wówczas, że Rondić stara się wymusić na swoim pracodawcy zgodę na transfer do niemieckiego 1.FC Koeln. Ostatecznie to się udało, a na konto łódzkiego klubu trafiła kwota około 1,5 miliona euro.

Rondić niemieckich boisk nie podbił. Bośniak do Kolonii trafił podczas ostatniego zimowego okienka transferowego. W barwach nowego klubu zdołał zanotować dziewięć występów i jednego gola. W międzyczasie 1.FC Koeln zdołał wrócić do Bundesligi, a jedną z jego gwiazd został wypożyczony z Wolfsburga Jakub Kamiński. W nowym sezonie Rondić znajdował się już poza kadrą niemieckiej drużyny.

Rondić jest kolejnym napastnikiem w kadrze Rakowa Częstochowa. Podstawowym wyborem Papszuna mimo wszelkich perturbacji wydaje się być Braut Brunes. W odwodzie znajdują się również Patryk Makuch, Leonardo Rocha oraz Lamine Diaby-Fadiga. Bośniak będzie miał w Częstochowie mocną konkurencję.

