Jonatan Braut Brunes trafiał do polski znany głównie z tego, że jest kuzynem Erlinga Haalanda. Raków Częstochowa miał jednak pełną świadomość potencjału, jakim dysponuje Norweg. 25-latek został wypożyczony do Rakowa, gdy jego wartość rynkowa szacowana była na 900 tysięcy euro.

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Później został przez polski zespół wykupiony za kwotę 1,5 miliona euro. Sezon 2025/2026 spędził już jako pełnoprawny zawodnik ekipy "Medalików" i był to dla niego naprawdę udany czas, choć nie brakowało napięć na linii Norweg - Raków. Latem 2025 roku jego wartość wynosiła już 3,5 miliona euro.

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Sezon 2025/2026 był jednak dla Norwega na tyle udany, że pojawiło się zainteresowanie poważnych zagranicznych marek. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że Brunes faktycznie zmieni barwy i w przyszłym sezonie będzie reprezentował zespół wicemistrzów Czech - Spartę Praga.

Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego" przekazał, że kwota transferu może się zbliżyć do 7,5 miliona euro. O szczegółach poinformował także Tomasz Włodarczyk, potwierdzając, że suma, z jaką Raków zgodził się oddać swoją gwiazdę będzie rekordem zakupowym Sparty.

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"Jonatan Braut Brunes zostanie zawodnikiem Sparty Praga! Czesi doszli do porozumienia z Rakowem Częstochowa ws. kwoty transferu. Trwa dopełnianie formalności. Raków wynegocjował bardzo dobre warunki: zarobi ponad 6 mln euro + wysokie bonusy. Sparta wydaje rekordowe pieniądze" - przekazał dziennikarz "Meczyki.pl".

Wszystko wskazuje więc na to, że czas Brunesa w Częstochowie dobiegł końca. Norweg wystąpił w barwach "Medalików" łącznie w 81 meczach. Strzelił w nich 40 goli i raz asystował swoim kolegom. Ze Spartą powalczy o Ligę Mistrzów. Pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji z Olympique Lyon już 4 sierpnia.

Jonatan Braut Brunes Michal Dubiel/REPORTER East News





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