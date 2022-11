Raków nie zwalnia tempa. Siódma wygrana z rzędu w lidze!

Obie drużyny przystępowały do tego spotkania w zupełnie innych nastrojach. Zagłębie miało serię czterech przegranych z rzędu, w których straciło 11 goli, nie strzelając żadnego. Spowodowało to zmianę na ławce trenerskiej. Podziękowano za pracę Piotrowi Stokowcowi , a jego miejsce zajął Paweł Karmelita , który już kilka razy wcześniej był "strażakiem" w tym klubie.

Karmelita zdecydował się na wyjście z Tomaszem Pienką jako najbliżej wysuniętym zawodnikiem i mającym go wspierać na skrzydłach Tornikem Gaprindaszwilim i Damjanem Boharem. Do pewnego momentu jakoś to wyglądało, choć to goście na początku trafili do siatki, kiedy, po dalekim wyjściu Jasmina Buricia, do opuszczonej przez niego bramki z około 40 metrów celnie uderzył Władysław Kocherhin. Sędzia Paweł Rackowski uznał jednak, że wcześniej bramkarza sfaulował Fabian Piasecki.