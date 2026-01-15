Partner merytoryczny: Eleven Sports

Raków nadał komunikat, następca Papszuna działa. Ten piłkarz już nie zagra

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu Łukasz Tomczyk oficjalnie został trenerem Rakowa Częstochowa i zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna. Szkoleniowiec aktualnie przebywa z drużyną w Belek, gdzie odbywa się obóz przygotowawczy do rundy wiosennej. Co ciekawe w Rakowie nie zagra już Peter Barath, który odszedł do Sigmy Ołomuniec. Wszystko zostało potwierdzone za pośrednictwem oficjalnego komunikatu.

BELEK 14.01.2026 MECZ TOWARZYSKI: RAKOW CZESTOCHOWA - LUDOGOREC RAZGRAD 2:2 --- FRIENDLY FOOTBALL MATCH: RAKOW CZESTOCHOWA - LUDOGORETS RAZGRAD 2:2 LUKASZ TOMCZYK FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL --- newspix.pl
Łukasz TomczykPIOTR KUCZA/FOTOPYK

Po długiej sadze związanej z odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa i przenosin do Legii Warszawa wreszcie się to stało. Jego miejsce zajął niedawny opiekun Polonii Bytom, czyli Łukasz Tomczyk. Ten oficjalnie na ławce drużyny zadebiutuje dopiero w lutym, lecz już ma okazję do wykazania się.

Aktualnie przebywa wraz z całym zespołem w Turcji, a dokładniej w Belek, gdzie odbywa się obóz przygotowawczy do nadchodzącej wielkimi krokami rundy wiosennej. W końcu Raków będzie rywalizować na trzech frontach - w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski oraz w Lidze Konferencji.

    Do tej pory ekipa spod Jasnej Góry rozegrała pod wodzą nowego trenera już dwa sparingi, z RB Salzburg oraz Łudogorcem Razdrad. Oba zakończyły się remisami, odpowiednio 1:1 i 2:2. Okazuje się, że w Rakowie nie zagra już jeden z zawodników podstawowej "11". Wszystko potwierdzono za pośrednictwem oficjalnego komunikatu.

    Raków pożegnał się z piłkarzem, transfer do Czech faktem

    Jak się okazuje, z Rakowem pożegnał się Peter Barath, czyli węgierski pomocnik. Ten poprzez transfer definitywny przeniósł się do Sigmy Ołomuniec, czyli przedstawiciela czeskiej ekstraklasy. W polskiej ekipie w tym sezonie rozegrał 27 spotkań, a w nich zdobył trzy gole. Według portalu Transfermakrt.de transakcja miała wynieść dwa miliony euro.

      - Peter Barath po dwóch latach żegna się z Rakowem Częstochowa i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do czeskiej Sigmy Ołomuniec - czytamy.

      W Rakowie grał od stycznia 2024 roku. Przez ten czas zaliczył 64 spotkania, podczas których zdobył pięć goli. Co ciekawe, Sigma Ołomuniec najbliższe spotkanie rozegra w piątek 16 stycznia z... Legią Warszawa. Będzie to oczywiście mecz towarzyski. Być może to właśnie przeciwko dobrze znanej sobie ekipie będzie mógł nieoficjalnie zadebiutować Barath.

      Mężczyzna z krótką brodą i zaczesanymi włosami udziela wywiadu podczas konferencji prasowej, siedząc przy biurku z mikrofonem, w tle widoczne są logotypy sponsorów i organizacji sportowej.
      Łukasz Tomczyk w Rakowie CzęstochowaGrzegorz WajdaEast News
      Mężczyzna ubrany w sportową kurtkę i czapkę z daszkiem, z logo klubu na piersi, stoi na tle oświetlonego stadionu sportowego. W tle widoczne jasne reflektory stadionowe oraz postać ubrana na czerwono.
      Marek Papszun, były trener RakowaMarcin GolbaAFP
      Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
      Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

