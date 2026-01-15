Raków nadał komunikat, następca Papszuna działa. Ten piłkarz już nie zagra
Już jakiś czas temu Łukasz Tomczyk oficjalnie został trenerem Rakowa Częstochowa i zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna. Szkoleniowiec aktualnie przebywa z drużyną w Belek, gdzie odbywa się obóz przygotowawczy do rundy wiosennej. Co ciekawe w Rakowie nie zagra już Peter Barath, który odszedł do Sigmy Ołomuniec. Wszystko zostało potwierdzone za pośrednictwem oficjalnego komunikatu.
Po długiej sadze związanej z odejściem Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa i przenosin do Legii Warszawa wreszcie się to stało. Jego miejsce zajął niedawny opiekun Polonii Bytom, czyli Łukasz Tomczyk. Ten oficjalnie na ławce drużyny zadebiutuje dopiero w lutym, lecz już ma okazję do wykazania się.
Aktualnie przebywa wraz z całym zespołem w Turcji, a dokładniej w Belek, gdzie odbywa się obóz przygotowawczy do nadchodzącej wielkimi krokami rundy wiosennej. W końcu Raków będzie rywalizować na trzech frontach - w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski oraz w Lidze Konferencji.
Do tej pory ekipa spod Jasnej Góry rozegrała pod wodzą nowego trenera już dwa sparingi, z RB Salzburg oraz Łudogorcem Razdrad. Oba zakończyły się remisami, odpowiednio 1:1 i 2:2. Okazuje się, że w Rakowie nie zagra już jeden z zawodników podstawowej "11". Wszystko potwierdzono za pośrednictwem oficjalnego komunikatu.
Raków pożegnał się z piłkarzem, transfer do Czech faktem
Jak się okazuje, z Rakowem pożegnał się Peter Barath, czyli węgierski pomocnik. Ten poprzez transfer definitywny przeniósł się do Sigmy Ołomuniec, czyli przedstawiciela czeskiej ekstraklasy. W polskiej ekipie w tym sezonie rozegrał 27 spotkań, a w nich zdobył trzy gole. Według portalu Transfermakrt.de transakcja miała wynieść dwa miliony euro.
- Peter Barath po dwóch latach żegna się z Rakowem Częstochowa i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do czeskiej Sigmy Ołomuniec - czytamy.
W Rakowie grał od stycznia 2024 roku. Przez ten czas zaliczył 64 spotkania, podczas których zdobył pięć goli. Co ciekawe, Sigma Ołomuniec najbliższe spotkanie rozegra w piątek 16 stycznia z... Legią Warszawa. Będzie to oczywiście mecz towarzyski. Być może to właśnie przeciwko dobrze znanej sobie ekipie będzie mógł nieoficjalnie zadebiutować Barath.