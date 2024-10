Raków musi obejść się smakiem. Kluczowe wzmocnienie nie dojdzie do skutku

Jak informuje serwis Meczyki.pl, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok odmówił przejścia do Rakowa Częstochowa. Chce co najmniej do końca tego sezonu pracować dla "Dumy Podlasia". W poprzednim sezonie drużyna sięgnęła po swoje pierwsze mistrzostwo Polski w historii. Portal twierdzi, że "Medaliki" złożyły Łukaszowi Masłowskiemu atrakcyjną ofertę, ale też chciały dość szybkiej odpowiedzi. Dostały negatywną.

