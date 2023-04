Raków może zostać mistrzem już w piątek. Oto, co musi się wydarzyć

Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia . W edycji 2022/2023 jasnym stało się, że ambicje zarządu, kibiców, ale i samego trenera oraz drużyny zaspokoi tylko mistrzostwo. Zespół konsekwentnie zdobywał więc punkty, kolejka po kolejce przybliżając się do realizacji swojego celu. Jednocześnie częstochowianie dotarli także do finału Fortuna Pucharu Polski, w którym 2 maja zmierzą się z Legią Warszawa . Jeśli wygrają, będzie to ich trzeci z rzędu triumf w tych rozgrywkach.

Kiedy Raków Częstochowa zostanie mistrzem?

Różnica wynosi więc 11 punktów, a do końca sezonu pozostało pięć kolejek. To oznacza, że do zdobycia jest maksymalnie 15 "oczek". Gdyby obie ekipy punktowały identycznie, tytuł dla Rakowa ziściłby się 7 maja w Kielcach. Wówczas - na trzy mecze do końca sezonu - różnica wynosiłaby bowiem wciąż 11 punktów, a do zdobycia pozostałoby zaledwie dziewięć.