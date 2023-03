Raków już zapewnił sobie tytuł? "Robią to, co robi mistrz"

Do końca sezonu PKO BP Ekstraklasy zostało coraz mniej kolejek, a Raków Częstochowa ani myśli ustąpić z fotela lidera . Podopieczni Marka Papszuna regularnie punktują, a ostatnia wygrana z Pogonią bardzo mocno przybliżyła ich do ostatecznego sukcesu.

- Raków zderzył się z drużyną z czołówki i spokojnie sobie z nią poradził. Nie można powiedzieć, że to był zły mecz Pogoni, ale Raków, po pierwsze, zdobył dwie piękne bramki, a po drugie oni robią to, co zazwyczaj robi drużyna mistrzowska, czyli po prostu takie mecze przepycha - powiedział Sebastian Stawszewski.