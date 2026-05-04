Raków już podał nazwisko nowego trenera. To były asystent Marka Papszuna

Trenerską przygodę Łukasza Tomczyka w Częstochowie już teraz śmiało można określić jako nieudaną. Ekipa spod Jasnej Góry znajduje się obecnie poza drużynami z gwarancją gry w europejskich pucharach. Ponadto "Medaliki" w sobotę przegrały chyba najważniejsze spotkanie w obecnie trwającym sezonie, czyli Puchar Polski. Pomimo tego, mało kto spodziewał się nagłego komunikatu związanego z pożegnaniem szkoleniowca.

"Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny" - zakomunikowali działacze w niedzielę. Jeszcze tego samego dnia pojawiły się informacje, iż zespół przejmie Dawid Kroczek, który w Częstochowie pracuje od lipca 2025. Wieści szybko zostały potwierdzone.

Dawid Kroczek nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Klub się pochwalił

"Dawid Kroczek objął funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. Nasz nowy trener jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. W swoim CV ma pracę w Cracovii, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resovii oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki" - napisali Częstochowianie.

37-latek nie zostanie rzucony na głęboką wodę. Jeszcze w poprzedniej kampanii prowadził Cracovię. W wakacje zdecydował się on jednak na przenosiny pod Jasną Górę, by zostać asystentem Marka Papszuna. I nie zmienił klubu pomimo dołączenia Warszawianina do Legii. Teraz za to otrzymał najlepszą możliwą nagrodę. Podstawowym celem Dawida Kroczka będzie uzyskanie przepustki do gry w Europie. Póki co "Medaliki" mają tyle samo punktów co czwarta Jagiellonia Białystok.

Pierwszy mecz 37-latka w nowej roli już 8 maja. Raków o godzinie 18:00 na własnym obiekcie podejmie Koronę Kielce.

Rozwiń

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Zawodnicy Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Lech Poznań - Raków Częstochowa Monika Wantoła INTERIA.PL

Kibice Interu Mediolan świętują tytułu mistrza Włoch. WIDEO FRANCESCO GILIOLI / AFPTV / AFP AFP