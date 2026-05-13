Raków - Jagiellonia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 13 maja o godzinie 20:30 na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków" w Częstochowie. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy wielkimi krokami zmierzają ku końcowi. Do zakończenia sezonu pozostały już tylko dwie kolejki, ale poza tym zaległe spotkanie rozegrają jeszcze Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok, które zostało przełożone ze względu na udział "Medalików" w finale Pucharu Polski. Raków ostatecznie okazał się w nim słabszy, ulegając Górnikowi Zabrze.

Raków i Jagiellonia wciąż mają matematyczne szanse na mistrzostwo Polski. Dziś jeden z zespołów na pewno je straci. Raków nawet w przypadku remisu nie będzie miał już szans na tytuł. Jagiellonia jeszcze tak, ale musiałaby poprawić swój bilans bramkowy i liczyć na dwie porażki Lecha. Brak punktów "Kolejorza" w dwóch ostatnich kolejkach wydaje się bardzo mało prawdopodobny, dlatego realnie patrząc, Raków i "Jaga" rywalizują już raczej o wicemistrzostwo, a nie mistrzostwo Polski.

W pierwszym meczu tego sezonu "Medaliki" pokonały 2:1 Jagiellonię na wyjeździe. Z kolei ostatnia wizyta "Jagi" w Częstochowie zakończyła się takim samym wynikiem, tyle że na jej korzyść. W ostatnich pięciu meczach Raków zdobył 11 "oczek", a Jagiellonia osiem, co wskazywałoby, że to gospodarze są faworytami. Jednakże piłkarze "Dumy Podlasia" są trzecim najlepiej grającym zepsołem w stawce na wyjazdach, a Częstochowianie dopiero 13. pod względem meczów u siebie, dlatego summa summarum ciężko wskazać faworyta tej rywalizacji.

Piłkarze Rakowa Częstochowy

Jagiellonia Białystok

