Mecz Raków Częstochowa - Górnik Zabrze nie doszedł do skutku ze względu na występy Rakowa w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Spotkanie to miało się odbyć pierwotnie 22 sierpnia w ramach 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Raków nie przegrał z Górnikiem u siebie w trzech poprzednich meczach we wszystkich rozgrywkach. Czy ta seria zostanie podtrzymana?

Raków - Górnik. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy

Raków uzyskał w tym sezonie 32 punkty i ma sześć "oczek" straty do liderującego Lecha, który rozegrał jedno spotkanie więcej. Raków ostatnio gra w kratkę i zwycięstwa przeplata porażkami. W poprzedniej kolejce Raków pokonał na własnym stadionie Piasta Gliwice 1-0.

Raków w tym sezonie PKO Ekstraklasy nie przegrał jeszcze meczu na własnym stadionie i wywalczył piętnaście punktów w siedmiu grach. Raków nie stracił w trzech poprzednich ligowych meczach na własnym boisku ani jednej bramki. Czy Raków po raz kolejny będzie cieszył się z trzech punktów, nie tracąc przy tym bramki?



Górnik plasuje się na ósmym miejscu w PKO Ekstraklasie i ma na koncie 25 punktów. Górnik w przypadku zwycięstwa nad Rakowem awansuje na szóste miejsce w tabeli. Górnik nie przegrał czterech poprzednich meczów PKO Ekstraklasy, w których uzyskał łącznie 10 punktów.

W minionej serii gier Górnik zremisował w Zabrzu z wiceliderem - Pogonią Szczecin 2-2. W meczach wyjazdowych Górnik w tym sezonie spisuje się mocno przeciętnie. Na siedem takich meczów Górnik wygrał tylko dwa, w tym w ostatnim meczu na terenie rywala - z imiennikiem z Łęcznej 2-1.



W poprzednim sezonie Raków zremisował u siebie z Górnikiem bezbramkowo w ramach rozgrywek PKO Ekstraklasy. Raków spotkał się z Górnikiem w 1/4 finału Pucharu Polski i zwyciężył 4-2. W ligowym meczu w Zabrzu Raków wygrał 3-1.

Raków - Górnik. Gdzie oglądać transmisję tv i online live stream?

Mecz Raków - Górnik odbędzie się w środę 15 grudnia. Początek spotkania o godzinie 18.00. Transmisja w tv na kanałach Canal+Sport oraz Canal+Sport 3.

Spotkanie Raków - Górnik. będzie można oglądać również online live stream na canalplus.com.

