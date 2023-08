Raków Częstochowa z dużymi problemami. Klub przekazał złe wieści

25-letni grecki obrońca urazu doznał 15 sierpnia w spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów z Arisem Limassol (1-0), a badania wykazały, że doszło do zerwania mięśnia przywodziciela i konieczna będzie operacja. Spodziewany czas powrotu do gry to około cztery miesiące.