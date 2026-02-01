Mecz Wisła Płock - Raków Częstochowa w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tomasz Hajto odpowiedział Janowi Bednarkowi! "Nie wiem do czego on się odnosi". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wisła Płock - Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wisła Płock niespodziewanie spędziła przerwę zimową na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy. "Nafciarze" byli najrówniej grającym zespołem jesieni i zgromadzili tyle samo punktów, co drugi Górnik Zabrze, ale z lepszym bilansem bramkowym. Ekipa z Płocka straciła zaledwie 12 goli i żaden z jej rywali nie było nawet blisko podobnego wyniku, a przecież mowa o beniaminku!

W 19. kolejce Wisła zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Forma "Medalików" jest pewną niewiadomą, ze względu na odejście Marka Papszuna do Legii Warszawa. W zimowych sparingach Raków z silnymi rywalami wyglądał jednak dobrze już pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka, więc można się spodziewać, iż piłkarze są odpowiednio przygotowani do rywalizacji o punkty. Papszun zostawił drużynę na czwartym miejscu w ligowej tabeli, ze stratą ledwie punktu do liderujących "Nafciarzy", także sprawa mistrzostwa Polski jest cały czas otwarta.

W jesiennym spotkaniu tych zespołów Wisła Płock zwyciężyła 2:1. Przed rewanżem trudno jednak wskazać faworyta, dlatego starcie w Płocku zapowiada się bardzo interesująco.

Mecz Wisła Płock - Raków Częstochowa w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Piłkarzy Wisły Płock w meczu z Cracovią Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl