Raków Częstochowa - Wisła Płock. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Raków Częstochowa w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra na wyjeździe z Wisłą Płock, czyli liderem rozgrywek. Będzie to pierwsze spotkanie o punkty "Medalików" po odejściu Marka Papszuna. O której godzinie mecz Wisła Płock - Raków Częstochowa dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV? Transmisja na żywo, stream. Piłka nożna. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku podczas meczu, wokół nich widać kibiców na trybunach ubranych w czerwone stroje.
W 2. kolejce Ekstraklasy Wisła Płock pokonała Raków Częstochowa 2:1LUKASZ JURGA/ARENA AKCJINewspix.pl

Mecz Wisła Płock - Raków Częstochowa w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wisła Płock - Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Wisła Płock niespodziewanie spędziła przerwę zimową na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy. "Nafciarze" byli najrówniej grającym zespołem jesieni i zgromadzili tyle samo punktów, co drugi Górnik Zabrze, ale z lepszym bilansem bramkowym. Ekipa z Płocka straciła zaledwie 12 goli i żaden z jej rywali nie było nawet blisko podobnego wyniku, a przecież mowa o beniaminku!

W 19. kolejce Wisła zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Forma "Medalików" jest pewną niewiadomą, ze względu na odejście Marka Papszuna do Legii Warszawa. W zimowych sparingach Raków z silnymi rywalami wyglądał jednak dobrze już pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka, więc można się spodziewać, iż piłkarze są odpowiednio przygotowani do rywalizacji o punkty. Papszun zostawił drużynę na czwartym miejscu w ligowej tabeli, ze stratą ledwie punktu do liderujących "Nafciarzy", także sprawa mistrzostwa Polski jest cały czas otwarta.

W jesiennym spotkaniu tych zespołów Wisła Płock zwyciężyła 2:1. Przed rewanżem trudno jednak wskazać faworyta, dlatego starcie w Płocku zapowiada się bardzo interesująco.

Mecz Wisła Płock - Raków Częstochowa w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Sędzia piłkarski w jasnożółtym stroju rozmawia z zawodnikiem drużyny w czarnych strojach, obok stoją trzej piłkarze drużyny w niebiesko-białych koszulkach na murawie stadionu, w tle widać trybuny.
Piłkarzy Wisły Płock w meczu z CracoviąMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

