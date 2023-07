Maxime Dominguez na zasadzie transferu definitywnego przechodzi do Gil Vicente. Na pierwszy rzut oka cała transakcja może wyglądać nietypowo, jednak jest to świetny ruch ze strony Rakowa Częstochowa. 27-letni pomocnik przeniósł się do "Medalików" jako wolny zawodnik, dzięki temu klub na tej transakcji zarobi sporą sumę pieniędzy. Póki co nie wiadomo, jaka kwota wpadnie na konto drużyny. Według nieoficjalnych informacji Raków otrzyma 200 tys. euro.