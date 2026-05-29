Raków Częstochowa ogłosił ws. trenera. Koniec domysłów. Wszystko jasne

Tomasz Chabiniak

Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa. Szkoleniowiec, który był "strażakiem" zespołu w końcówce zakończonej kampanii poprowadzi drużynę na dłużej. Klub wskazał, do kiedy będzie obowiązywał kontrakt.

Dawid Kroczek przejął zespół 4 maja po zwolnieniu Łukasza Tomczyka. Raków Częstochowa był wtedy po przegranym finale Pucharu Polski przeciwko Górnikowi Zabrze, a przed nim wygrał w tylko 2 z 6 meczów PKO Ekstraklasy. Teoretycznie pozostawał w wyścigu o mistrzostwo, bo po 28. kolejce - czyli na 6 przed końcem - tracił 6 punktów do liderującego Lecha Poznań, ale działacze podjęli decyzję o zmianie.

Były opiekun Cracovii, Unii Skierniewice i Resovii Rzeszów w swoim debiucie przegrał z Jagiellonią Białystok 0:2, ale w ostatnich trzech seriach gier pokonał walczące o ligowy byt Koronę Kielce (2:0) i Piasta Gliwice (3:1) oraz zdegradowaną już wcześniej Arkę Gdynia (3:0).

Najwidoczniej jego praca i wyniki spodobały się prezesowi Michałowi Chmielewskiemu i reszcie zarządu, bo w piątek wypuszczono komunikat, że 37-letni szkoleniowiec zostaje w swojej roli na stałe. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Zawarto w nim opcję przedłużenia.

O kształcie pełnego sztabu szkoleniowego Rakowa oraz asystentach trenera Dawida Kroczka będziemy informować na bieżąco
napisał klub

Jednym z pierwszych wyzwań będą eliminacje europejskich pucharów. Raków powalczy o Ligę Konferencji od drugiej rundy kwalifikacyjnej, w której będzie rozstawiony.

Kroczek trafił do klubu na początku sezonu 2025/26. Był asystentem Marka Papszuna. Gdy ten przeszedł do Legii, mianowano go skautem. Dla wielu pewnie byłby to spadek w hierarchii nie do zaakceptowania, ale jak widać, sportowy los nagrodził go za sumienną pracę, cierpliwość i pokorę.

Dawid Kroczek
Dawid KroczekEmilia KrawczykEast News
Dawid Kroczek został sprowadzony do Rakowa Częstochowa jeszcze za kadencji Marka Papszuna
