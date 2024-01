Rok później powędrował do KS Kastrioti. W Albanii nie rozegrał jednak żadnego meczu, a w lipcu 2018 trafił do trzecioligowca ze Szwecji - Vasalunds IF. Dobra postawa Kenijczyka została nagrodzona transferem do AIK, z którym podpisał umowę w styczniu 2020 roku. Tam wystąpił w 103 meczach, zdobywając cztery bramki i notując 15 asyst. Otieno w swoim CV ma również 38 występów w reprezentacji Kenii.