Raków Częstochowa ogłasza duży "transfer". Jest najmłodszy w Ekstraklasie

"Słyszałem już wiele dobrego o klubie od Kamila Piątkowskiego (który w zeszłym sezonie był wypożyczony do KAA Gent - przyp. red.) i jestem podekscytowany rozpoczęciem pracy. Raków osiągnął wielki sukces w ciągu ostatnich kilku lat i teraz nadszedł czas, aby trwale zakotwiczyć klub na europejskim poziomie. Musimy być konkurencyjni zarówno w Polsce, jak i w Europie, a nasz plan jest na to przygotowany. Myślę, że zatrudnienie mnie, ale także trenera Dawida Szwargi, pokazuje, że klub naprawdę realizuje głośno komunikowaną odważną strategię - to będzie konieczne w kolejnych oknach transferowych, ponieważ musimy znaleźć kreatywne sposoby, aby wyróżnić się przy naszych ograniczonych środkach na rynku transferowym" - dodał nowy dyrektor sportowy "Medalików".