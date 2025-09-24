Partner merytoryczny: Eleven Sports

Raków Częstochowa - Lech Poznań. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Raków Częstochowa rozegra dzisiaj zaległe spotkanie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Mistrz Polski będzie próbował przerwać fatalną dla siebie serię z "Medalikami". O której godzinie mecz Raków - Lech? Gdzie oglądać? Ekstraklasa. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa w sezonie 24/25
Mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa w sezonie 24/25JAKUB PIASECKI/ CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP Sport i CANAL+ Sport 3. Stream online będzie za to dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa - Lech Poznań. Ekstraklasa. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań początkowo miał odbyć się 23 sierpnia, ale ze względu na rywalizację z Genkiem w kwalifikacjach Ligi Europy "Kolejorz" zawnioskował o przełożenie starcia. W związku z tym do rywalizacji dojdzie dopiero dzisiaj.

Piłkarze Marka Papszuna jak na razie zdecydowanie zawodzą jeśli chodzi o krajowe podwórko. "Medaliki" w siedmiu meczach wygrały tylko dwukrotnie, raz remisowały i doznały aż czterech porażek. Aktualnie Raków ma serię trzech kolejek bez zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie i plasuje się dopiero na 15. pozycji w tabeli.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja Lecha. Poznaniacy w siedmiu spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa, raz zremisowali i doznali dwóch porażek. Dzięki temu zajmują w tabeli szóste miejsce.

Lech w meczach z Rakowem ma coś do udowodnienia. Na pokonanie częstochowian czeka bowiem od września 2023 roku, kiedy wygrał aż 4:0. Następnie "Medaliki" wzięły rewanż i także zwyciężyły 4:0, a w kolejnym starciu padł remis 0:0, natomiast w ostatnim wicemistrzowie Polski triumfowali 1:0.

Mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

PKO Ekstraklasa
6 kolejka
24.09.2025
18:45
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP Sport i CANAL+ Sport 3. Stream online będzie za to dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie CANAL+ Online.

Lech Poznań
Lech PoznańLukasz Gdak/East NewsEast News
Trzech piłkarzy drużyny w czerwonych koszulkach z logo sponsorów obejmuje się i celebruje razem na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Zawodnicy Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

