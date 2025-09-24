Raków Częstochowa - Lech Poznań. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Raków Częstochowa - Lech Poznań w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP Sport i CANAL+ Sport 3. Stream online będzie za to dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa - Lech Poznań. Ekstraklasa. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań początkowo miał odbyć się 23 sierpnia, ale ze względu na rywalizację z Genkiem w kwalifikacjach Ligi Europy "Kolejorz" zawnioskował o przełożenie starcia. W związku z tym do rywalizacji dojdzie dopiero dzisiaj.

Piłkarze Marka Papszuna jak na razie zdecydowanie zawodzą jeśli chodzi o krajowe podwórko. "Medaliki" w siedmiu meczach wygrały tylko dwukrotnie, raz remisowały i doznały aż czterech porażek. Aktualnie Raków ma serię trzech kolejek bez zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie i plasuje się dopiero na 15. pozycji w tabeli.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja Lecha. Poznaniacy w siedmiu spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa, raz zremisowali i doznali dwóch porażek. Dzięki temu zajmują w tabeli szóste miejsce.

Lech w meczach z Rakowem ma coś do udowodnienia. Na pokonanie częstochowian czeka bowiem od września 2023 roku, kiedy wygrał aż 4:0. Następnie "Medaliki" wzięły rewanż i także zwyciężyły 4:0, a w kolejnym starciu padł remis 0:0, natomiast w ostatnim wicemistrzowie Polski triumfowali 1:0.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP Sport i CANAL+ Sport 3. Stream online będzie za to dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w platformie CANAL+ Online.

