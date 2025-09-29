Rafał Gikiewicz dostał bajeczną ofertę, w tle gra w Lidze Mistrzów. To naprawdę mogło się udać
Początek nowego sezonu okazał się wyjątkowo nieudany dla Rafała Gikiewicza. 37-letni bramkarz dotychczas był bezapelacyjnie pierwszym bramkarzem Widzewa Łódź. Aktualnie sytuacja jest już znacznie gorsza, a jego szansę na występy są minimalne. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą golkiper zdradził kulisy niespodziewanej oferty, która do niego trafiła. Pokusa była ogromna, gdyż w grę wchodziły nawet występy w Lidze Mistrzów.
Rafał Gikiewicz przed wyjazdem z Polski nie mógł pochwalić się zbyt bogatym dorobkiem w Ekstraklasie. Bramkarz co prawda był w mistrzowskim składzie Śląska Wrocław z sezonu 2011/12, lecz wówczas zagrał zaledwie sześć razy w lidze. Do momentu opuszczenia ojczyzny w barwach Śląska oraz Jagiellonii Białystok zanotował łącznie 43 mecze w latach 2008-2014.
Wybór padł na Niemcy, gdzie Gikiewicz miał swoje wzloty i upadki. Finalnie jednak bramkarz bardzo dobrze wspomina pobyt za naszą zachodnią granicą. Przebił się do Bundesligi, a swego czasu spekulowano nawet o potencjalnym transferze do Bayernu Monachium, w którym miałby pełnić rolę dublera Manuela Neuera. Po rozstaniu z FC Augsburg Gikiewicz grał jeszcze w Turcji, by w 2024 roku niespodziewanie przejść do Widzewa Łodź.
Nieoczekiwany ruch Gikiewicza był bliski. Kusili go Ligą Mistrzów i wielką fortuną
Pierwotnie pozycja Gikiewicza w Łodzi była niezagrożona. Sytuacja ta miała miejsce przez pierwsze półtora roku pobytu w Widzewie. Aktualny sezon doświadczony bramkarz również rozpoczął w podstawowym składzie, jednak ta sytuacja bardzo szybko się zmieniła. Jego problemy zaczęły się od przegranego spotkania z Jagiellonią Białystok. Jego błędy w końcówce walnie przyczyniły się do utraty miejsca w składzie. Aktualnie Gikiewicz w Widzewie jest dopiero trzecim, a zdaniem niektórych nawet czwartym golkiperem w hierarchii.
Gikiewicz latem nie opuścił Łodzi, więc na ewentualną zmianę pracodawcy będzie musiał czekać do stycznia. W jego przypadku ratunkiem byłby tzw. transfer medyczny - w sytuacji poważnej kontuzji bramkarza klub poza okienkiem transferowym może ściągnąć jego następce.
W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą Rafał Gikiewicz zdradził, że otrzymał propozycję gry w kraju bardzo egzotycznym z polskiego punktu widzenia. Po zawodnika z doświadczeniem w niemieckiej Bundeslidze zgłosił się irański Tractor Tebriz - aktualny mistrz kraju oraz uczestnik azjatyckiej Ligi Mistrzów. To właśnie perspektywa występów w kontynentalnych rozgrywkach była dla Gikiewicza bardzo kusząca.
Kuszące były również zarobki, których Gikiewicz mógłby się w Iranie spodziewać. Sam zainteresowany stwierdził, że w wypadku Tractoru można mówić o kwotach wynoszących minimum 600 tysięcy euro za rok gry.