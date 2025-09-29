Rafał Gikiewicz przed wyjazdem z Polski nie mógł pochwalić się zbyt bogatym dorobkiem w Ekstraklasie. Bramkarz co prawda był w mistrzowskim składzie Śląska Wrocław z sezonu 2011/12, lecz wówczas zagrał zaledwie sześć razy w lidze. Do momentu opuszczenia ojczyzny w barwach Śląska oraz Jagiellonii Białystok zanotował łącznie 43 mecze w latach 2008-2014.

Wybór padł na Niemcy, gdzie Gikiewicz miał swoje wzloty i upadki. Finalnie jednak bramkarz bardzo dobrze wspomina pobyt za naszą zachodnią granicą. Przebił się do Bundesligi, a swego czasu spekulowano nawet o potencjalnym transferze do Bayernu Monachium, w którym miałby pełnić rolę dublera Manuela Neuera. Po rozstaniu z FC Augsburg Gikiewicz grał jeszcze w Turcji, by w 2024 roku niespodziewanie przejść do Widzewa Łodź.

Nieoczekiwany ruch Gikiewicza był bliski. Kusili go Ligą Mistrzów i wielką fortuną

Pierwotnie pozycja Gikiewicza w Łodzi była niezagrożona. Sytuacja ta miała miejsce przez pierwsze półtora roku pobytu w Widzewie. Aktualny sezon doświadczony bramkarz również rozpoczął w podstawowym składzie, jednak ta sytuacja bardzo szybko się zmieniła. Jego problemy zaczęły się od przegranego spotkania z Jagiellonią Białystok. Jego błędy w końcówce walnie przyczyniły się do utraty miejsca w składzie. Aktualnie Gikiewicz w Widzewie jest dopiero trzecim, a zdaniem niektórych nawet czwartym golkiperem w hierarchii.

Gikiewicz latem nie opuścił Łodzi, więc na ewentualną zmianę pracodawcy będzie musiał czekać do stycznia. W jego przypadku ratunkiem byłby tzw. transfer medyczny - w sytuacji poważnej kontuzji bramkarza klub poza okienkiem transferowym może ściągnąć jego następce.

W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą Rafał Gikiewicz zdradził, że otrzymał propozycję gry w kraju bardzo egzotycznym z polskiego punktu widzenia. Po zawodnika z doświadczeniem w niemieckiej Bundeslidze zgłosił się irański Tractor Tebriz - aktualny mistrz kraju oraz uczestnik azjatyckiej Ligi Mistrzów. To właśnie perspektywa występów w kontynentalnych rozgrywkach była dla Gikiewicza bardzo kusząca.

Kuszące były również zarobki, których Gikiewicz mógłby się w Iranie spodziewać. Sam zainteresowany stwierdził, że w wypadku Tractoru można mówić o kwotach wynoszących minimum 600 tysięcy euro za rok gry.

Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz świętuje zwycięsto nad Legią