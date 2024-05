Radość w Poznaniu, smutek w Poznaniu. Znamy ostatniego spadkowicza

Korona Kielce musiała w Poznaniu pokonać Lecha, ale też liczyć na to, że swoich meczów nie wygrają inne drużyny, Warta Poznań bądź Puszcza Niepołomice. I pokonała Lecha 2:1, choć przecież po pierwszej połowie przegrywała 0:1. Wszystko zmieniło się po czerwonej kartce Filipa Marchwińskiego z Lecha, dwa razy trafił Jewgienij Szykawka. I choć Lech był bliski wyrównania, choć kpili z niego kibice, to wynik pozostał do końca ten sam. A to oznacza, że z Ekstraklasą pożegnała się Warta Poznań.