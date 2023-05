Radość na Podkarpaciu. Przekleństwa podziałały, obronili Ekstraklasę

Tyle że wiosna jest już dla mielczan kiepska - zaledwie 13 punktów do dzisiaj, zwolnienie trenera Majewskiego, realne zagrożenie spadkiem. Tak tak - to było możliwe do dzisiaj, choć mało prawdopodobne. Niektórzy trenerzy twierdzą, że ligowy byt zapewnia magiczna granica 40 punktów. Tyle właśnie miała Stal, ale... mogła spaść. Gdyby swoje spotkania wygrały: Wisła Płock, Śląsk Wrocław i Korona Kielce, a Stal przegrałaby z Wartą, 16. miejsce stałoby się faktem. To byłby dramat nie tylko dla Mielca, ale i całego Podkarpacia, który dzięki Stali ma kontakt z najlepszą piłką w krajowym wydaniu.