Beniaminek Ekstraklasy, Radomiak Radom był rewelacyjny na jesień. Na wiosnę zaliczył ligowy falstart, w trzech meczach zdobył zaledwie jeden punkt. Zieloni przełamali się w meczu z Lechią Gdańsk, zasłużenie wygrali 2-0 i przeskoczyli gdańszczan w tabeli.

W pierwszej połowie Lechia Gdańsk miała pozorną kontrolę nad meczem, Radomiak był w tej wygodnej sytuacji, że mógł grać z kontry. Najważniejszy moment tej połowy nastąpił w 32. minucie. W środku boiska niedokładnie piłkę stracił Maciej Gajos, w pole karne wszedł zawodnik Radomiaka, zahaczył go 18-letni Filip Koperski, sędzia Sebastian Jarzębak po konsultacji VAR podyktował rzut karny. Tzw. "miękki karny", kilka minut wcześniej było o wiele więcej powodów do podyktowania "jedenastki", po zagraniu Conrado, wówczas gwizdek sędziego pozostał głuchy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy odc. 36. WIDEO INTERIA.TV

Strzał z rzutu karnego w wykonaniu Karola Angielskiego obronił Dusan Kuciak, ale wobec dobitki głową do pustej bramki był już bezradny. Napastnik nie poprzestał na tym, w 69. minucie Mario Rondon był faulowany przez Kuciaka, a Angielski tym razem nie potrzebował dobitki, by trafić do siatki. To było 10 i 11 gol Karola Angielskiego w tym sezonie, stał się tym samym najskuteczniejszym polskim strzelcem Ekstraklasy i Radomiaka w historii jego występów na najwyższym szczeblu. Zieloni z Radomia zasłużenie wygrali, to ich pierwsza wygrana w lidze w 2022 r.

Radomiak Radom - Lechia Gdańsk 2-0 (1-0)

Bramka: Karol Angielski 32’, 69’ (rzut karny)

Radomiak: Filip Majchrowicz - Damian Jakubik, Raphael Rossi, Mateusz Cichocki, Dawid Abramowicz - Leandro, Luizao, Filipe Nascimento (90’ Goncalo Silva), Luis Machado (75' Abraham Marcus) - Mario Rondon (74' Mateusz Radecki), Karol Angielski (88’ Maurides).

Lechia: Dusan Kuciak - Filip Koperski, Michał Nalepa, Mario Maloca, Conrado Buchanelli Holz (76’ Rafał Pietrzak) - Jarosław Kubicki (62’ Łukasz Zwoliński), Maciej Gajos (76’ Egzon Kryeziu) , Marco Terrazzino - Christian Clemens (62’ Bassekou Diabate), Flavio Paixao (76’ Kacper Sezonienko), Ilkay Durmus.

Żółte kartki: Mateusz Cichocki (Radomiak).

Maciej Słomiński