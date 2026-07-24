Radomiak - Wieczysta Kraków. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Radomiak Radom - Wieczysta Kraków w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 24 lipca o godzinie 18:00 na na Stadionie im. Braci Czachorów w Radomiu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań

Radomiak latem przeszedł sporą przebudowę. Za najważniejszą zmianę należy uznać nowego trenera. Zespół przed przygotowaniami do nowego sezonu objął bowiem Tomasz Kaczmarek, który zastąpił na stanowisku Bruno Baltazara. Jeśli chodzi o zawodników, to przede wszystkim karierę zakończyła jedna z najważniejszych postaci ostatniej dekady w klubie, czyli Leandro. Poza tym zespół opuścili m.in. Vasco Lopes i Maurides. Drużynę wzmocnili za to m.in. Conrado (znany z gry w przeszłości dla Lechii Gdańsk), Che Nuunely, Fernand Goure, Bartłomiej Gradecki, Manu czy Kryspin Szcześniak.

Spore zmiany zaszły także w debiutującej na poziomie PKO BP Ekstraklasy Wieczystej Kraków. Drużynę opuściły takie postaci, jak Michał Pazdan, Jacek Góralski, Maciej Gajos, Rafał Pietrzak czy Carlitos. Krakowianom udało się za to pozyskać m.in. Tobiasa Christensena za 700 tys. euro, Christophera Lungoyia, Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Są to nazwiska, które robią spore wrażenie.

Oba zespoły nie zagrały jeszcze przeciwko sobie oficjalnego spotkania. Oba nienajlepiej wyglądały też w przedsezonowych sparingach. Radomiak w sześciu meczach doznał aż pięciu porażek i tylko raz wygrał, na dodatek tylko z rezerwami Legii. Z kolei Wieczysta w pięciu grach kontrolnych zwyciężyła raz, pokonując Ruch Chorzów, a poza tym raz zremisowała i trzy razy przegrała. Która z tych ekip wyjdzie zwycięsko z tego historycznego starcia?

Radomiak - Wieczysta. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Radomiak Radom - Wieczysta Kraków w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 24 lipca o godzinie 18:00 na na Stadionie im. Braci Czachorów w Radomiu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze Radomiaka Radom podczas prezentacji na stadionie przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy Igor Jakubowski/ArenaAkcji Newspix.pl

Piłkarze Wieczystej Kraków Artur Barbarowski East News





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