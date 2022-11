Radomiak Radom - Pogoń Szczecin. Śledź relację na żywo

Do składu - po blisko miesiącu spędzonym na ławce rezerwowych - powrócił dziś Dante Stipica. Doświadczony golkiper przegrywał ostatnio rywalizację z młodym Bartoszem Klebaniukiem.

Mocne otwarcie Pogoni! Nie minęła jeszcze pierwsza minuta, a goście znaleźli się już w polu karnym Radomiaka. Kamil Grosicki centrował po ziemi, ale zabrakło mu precyzji, przez co Wahan Biczachczjan nie zdołał skierować piłki do siatki. Gospodarze zostali zepchnięci do defensywy i dopiero po kilku minutach zdołali przenieść się na połowę przyjezdnych. Strzał oddał Maurides, ale piłka poleciała daleko od celu.