Radomiak - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Legia Warszawa zagra dziś z Radomiakiem Radom w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Stołeczna ekipa będzie chciała wykorzystać zamieszanie w szeregach rywali, by postawić kolejny krok w kierunku wydostania się ze strefy spadkowej. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna zdaje się powoli, ale sukcesywnie wychodzić na prostą. W sześciu meczach z tym szkoleniowcem "Wojskowi" zdobyli dziewięć punktów na osiemnaście możliwych. W dodatku od pięciu kolejek nie doznali porażki, a w ostatnich trzech odnieśli dwa zwycięstwa. W grze zespołu także zaczyna być widać coraz więcej porządku i skuteczności.
Coraz lepiej radząca sobie Legia zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z pogrążonym w chaosie Radomiakiem Radom. W ostatnich tygodniach więcej niż o grze zespołu mówi się o wątkach pozasportowych. Zaczęło się od skandalu po meczu z Koroną Kielce, kiedy wybuchła awantura, w trakcie której doszło do rękoczynów. W jej wyniku ranny został dyrektor marketingu i komunikacji Korony Michał Siejak. Pracownik kieleckiego klubu został trafiony butelką i z rozciętą głową trafił do szpitala.
Następnie na stadionie w Radomiu doszło do awarii oświetlenia w meczu z Arką, a przed tygodniem chaos w Radomiaku sięgnął chyba apogeum. Po meczu miało dojść do dantejskich scen z udziałem trenera Goncalo Feio oraz radnego Radomia Dariusza Wójcika. We wtorkowe popołudnie na specjalnej konferencji prasowej władze Radomiaka poinformowały o odejściu portugalskiego szkoleniowca i przejęciu zespołu przez Kiko Ramireza. Natomiast sportowo Radomiak po wznowieniu rozgrywek gra w kratkę. Na 18 punktów do zdobycia zdobył sześć.
Legia i Radomiak zmierzyły się ze sobą w tym sezonie w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Wówczas aż 4:1 wygrali Warszawiacy. Z kolei ostatnia wizyta Legii w Radomiu w ubiegłym sezonie zakończyła się triumfem gospodarzy 3:1.
