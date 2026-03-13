Radomiak - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Radomiak Radom - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna zdaje się powoli, ale sukcesywnie wychodzić na prostą. W sześciu meczach z tym szkoleniowcem "Wojskowi" zdobyli dziewięć punktów na osiemnaście możliwych. W dodatku od pięciu kolejek nie doznali porażki, a w ostatnich trzech odnieśli dwa zwycięstwa. W grze zespołu także zaczyna być widać coraz więcej porządku i skuteczności.

Coraz lepiej radząca sobie Legia zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z pogrążonym w chaosie Radomiakiem Radom. W ostatnich tygodniach więcej niż o grze zespołu mówi się o wątkach pozasportowych. Zaczęło się od skandalu po meczu z Koroną Kielce, kiedy wybuchła awantura, w trakcie której doszło do rękoczynów. W jej wyniku ranny został dyrektor marketingu i komunikacji Korony Michał Siejak. Pracownik kieleckiego klubu został trafiony butelką i z rozciętą głową trafił do szpitala.

Legia i Radomiak zmierzyły się ze sobą w tym sezonie w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Wówczas aż 4:1 wygrali Warszawiacy. Z kolei ostatnia wizyta Legii w Radomiu w ubiegłym sezonie zakończyła się triumfem gospodarzy 3:1.

Mecz Radomiak Radom - Legia Warszawa w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Wojciech Urbański i Mileta Rajović w barwach Legii Warszawa Grzegorz Wajda East News

Legia Warszawa - Radomiak Radom Igor Jakubowski / 400MM Newspix/East News

