Radomiak - Lech Poznań. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Radomiak Radom - Lech Poznań w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 16 maja o godzinie 20:15 na Stadionie im. Braci Czachorów w Radomiu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań jest już niemal pewny obrony tytułu mistrza Polski. Na dwie kolejki przed końcem zagraża mu już tylko Jagiellonia Białystok. Jeśli jednak "Kolejorz" dziś wygra z Radomiakiem, będzie pewny mistrzostwa. Remis, przy wygranej "Dumy Podlasia" w tej kolejce sprawią, że "Jaga" wciąż będzie miała matematyczne szanse na wyprzedzenie Lecha.

Poznaniacy w poprzedni weekend nie zdołali przedłużyć serii trzech zwycięstw z rzędu i zremisowali 1:1 z Arką Gdynia. Tym razem udadzą się do Radomia, na spotkanie z Radomiakiem. Radomiak nie zaznał goryczy porażki w ostatnich czterech kolejkach, wygrywając trzy razy i raz remisując.

Oba zespoły zmierzyły się w tym sezonie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wówczas Lech wygrał aż 4:1. Natomiast jego ostatnia wizyta w Radomiu zakończyła się remisem 2:2. Piłkarze Bruno Baltazara są drugą najlepiej punktującą drużyną w meczach domowych tego sezonu tuż za GKS-em Katowice, co jest jasnym komunikatem dla drużyny z Poznania. Tyle że Lech to zdecydowanie najlepiej grający zespół w delegacjach, a determinacja jego zawodników w walce o tytuł sprawia, że to on będzie faworytem tej konfrontacji.

