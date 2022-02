To informacja o tyle istotna, że dziś (w poniedziałek) o północy zamyka się okno transferowe w Ekstraklasie. Jeśli jednak będą musieli rozwiązywać kontrakty ze swoimi klubami, to będą mogli dołączać do naszych klubów poza okienkiem, jako wolni zawodnicy.

W PKO Ekstraklasie obowiązuje limit obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy jednocześnie mogą przebywać na boisku. Obecnie w jednym czasie na murawie może być dwóch takich piłkarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Ołeksandr Szeweluchin: Reakcja Polski jest niesamowita. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Cezary Kulesza wystąpił z wnioskiem. Limit obcokrajowców nie obejmie Ukraińców

Do tego limitu, na mocy dzisiejszej uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie będą wliczani Ukraińcy. Taki projekt zgłosił prezes PZPN Cezary Kulesza i został on przyjęty.

Reklama

W skutek wojny do naszego kraju przyjedzie sporo imigrantów. Wśród nich będą też na pewno piłkarze. Ta zmiana ma na celu umożliwienie im łatwiejszego znalezienia klubów.