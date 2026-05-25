Na przestrzeni ostatnich lat o Wieczystej Kraków cały czas mówiło się bardzo dużo. Jest to klub, który przeszedł drogę z osiedlowej drużyny do jednego z faworytów w walce o awans na boiska Ekstraklasy. Wszystko za sprawą Wojciecha Kwietnia, zwanego "królem aptek", który zainwestował w Wieczystą.

Kapitał posiadany przez Kwietnia stał się ostatnio przedmiotem burzliwych spekulacji. Zaczęło się od pogłosek dotyczących rychłego zaangażowania Kwietnia w Wisłę Kraków, co miałoby spowodować degradację Wieczystej na szczebel IV ligi. Aktualnie sytuacja nie jest już tak bardzo jednoznaczna, a przyszłość Wieczystej wciąż pozostaje otwarta.

W niedzielnym finale Betclic 1. Ligi Wieczysta zremisowała 1:1 z Chrobrym Głogów i zapewniła sobie trzecie miejsce w tabeli. Prócz awansu do baraży, który był już wcześniej przesądzony, Krakowianie mają jeszcze jeden handicap w postaci możliwości rozegrania półfinału i potencjalnego finału na swoim terenie.

Przełom ws. Wieczystej Kraków. Do gry w Ekstraklasie brakuje już tylko jednego kroku

Sporym problemem dla Wieczystej okazały się jednak kwestie formalne. W pierwszym terminie Komisja Licencyjna odrzuciła wniosek Krakowian o licencję na grę w Ekstraklasie. Wszystko z powodu niespełnienia pkt. 4.1.5 Podręcznika Licencyjnego. Pokrótce chodziło w tym wypadku o osobowość prawną klubu. Przepisy wymagają, by każdy zespół Ekstraklasy funkcjonował jako spółka akcyjna. Wieczysta natomiast jest stowarzyszeniem.

Wieczysta momentalnie złożyła apelację, a w klubie od początku zapewniano, że jest to jedynie formalność. Optymistyczny w ich wypadku był zapis z Podręcznika Licencyjnego stanowiący o tym, że klub ma czas do 1 lipca, by zmienić swoją formę prawną. W przededniu walki w barażach PZPN wydał komunikat pozbawiający jakichkolwiek złudzeń.

- Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła odwołania klubów: Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice oraz Podhale Nowy Targ od nieprzyznania licencji na rozgrywki w sezonie 2026/2027. Po analizie odwołań wraz z załącznikami Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN, postanowiła przyznać klubowi Wieczysta Kraków licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym na Stadionie Miejskim w Krakowie przy ul. Reymonta 20 - ogłosił Polski Związek Piłki Nożnej.

Półfinałowy mecz Wieczystej z Chrobrym Głogów zostanie rozegrany w czwartek 28 maja o godz. 20:30. W przypadku zwycięstwa Krakowianie w finale zmierzą się z ŁKS-em Łódź lub Polonią Warszawa. Mecz ten zaplanowano z kolei na niedzielę 31 maja.

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków

Trener Wieczystej Kraków Kazimierz Moskal

