PZPN zaapelował do rządu RP o wpuszczenie kibiców. Interia dotarła do szczegółów

Do gabinetu premiera RP Mateusza Morawieckiego trafił dziś wniosek PZPN-u o wpuszczanie na stadiony po restarcie PKO Ekstraklasy i 1 ligi do 999 kibiców, jednak nie więcej niż 20 procent pojemności stadionu, by zachować bezpieczne odległości między nimi - dowiedziała się Interia.

Zdjęcie Krzysztof Piątek i Zbigniew Boniek /fot. Andrzej Iwanczuk /East News Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o grze w dobie koronawirusa: Musimy umieć z tym żyć. Wideo INTERIA.TV

W związku z luzowaniem zasad izolacji publicznej, otwarciem lasów, parków, obiektów sportowych, o ostatnio także ogródków restauracji, PZPN apeluje o umożliwienie wchodzenia na stadiony niewielkiej grupie kibiców.

Reklama

Ten apel jest o tyle słuszny, że stadiony to przestrzeń otwarta, gdzie ryzyko zakażenia, przy rozmieszczeniu fanów w kilkumetrowej odległości między sobą byłoby minimalne.

"Śledząc na bieżąco sytuację zarówno w Polsce, jak i na świecie dotyczącą pandemii COVID-19 oraz stopniowego przywracania działalności biznesowo-gospodarczych, chciałbym zwrócić się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości częściowego udostępnienia obiektów piłkarskich dla publiczności" - napisał prezes PZPN-u Zbigniew Boniek do premiera Morawieckiego.

PZPN przygotował dokładny plan bezpiecznego powrotu kibiców na trybuny. Zakłada on likwidację cateringu na stadionach, dezynfekcję rąk, unikanie kolejek poprzez otwarcie jak największej liczby kołowrotów i toalet. Z tych samych powodów bilety byłyby rozprowadzane online, a kibice nie mogliby wnosić na stadiony bagaży, by nie utrudniać kontroli bezpieczeństwa.