PZPN ogłosił ws. Wieczystej, jest oficjalna zgoda. Gwiazda już zapowiada
Bardzo głośno w ostatnim czasie było wokół Wieczystej Kraków. Klub grał bardzo dobrze w Betclic 1. Lidze i zajął 3. miejsce, dzięki czemu zagra w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przez długi czas był jednak pewien problem - ekipa nie miała licencji na grę w tej klasie rozgrywkowej. PZPN w poniedziałek poinformował jednak o zmianie decyzji. Kilka słów w tej sprawie powiedział Michał Pazdan.
Powoli do końca zbliża się piłkarski sezon klubowy 2025/2026. W Polsce w miniony weekend zakończyły się rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, a także Betclic 1. Ligi. Wiadomo, że awans do najwyższej ligi w całym kraju wywalczyli już Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. Do "rozdania" pozostało już tylko jedno miejsce, a ekipę, która uzyska awans poznamy w barażach.
Faworytem wydaje się Wieczysta Kraków. Ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala zajęła 3. miejsce w lidze, dzięki czemu w teorii w półfinale baraży zmierzy się ze słabszą ekipą - Polonią Warszawa. W ewentualnym finale również to ona powinna być faworytem. Mimo to krakowski zespół miał swoje problemy.
W końcu Polski Związek Piłki Nożnej początkowo nie wydał licencji na grę w Ekstraklasie. W dodatku pojawiały się wieści o... grze w 4. lidze i przejęciu przez Wojciecha Kwietnia Wisły Kraków. Do skutku jednak nie doszło. Co więcej, PZPN w poniedziałek poinformował o zmianie decyzji i przyznaniu licencji dla Wieczystej. Kilka słów o całym zamieszaniu powiedział Michał Pazdan. Defensor w rozmowie z TVP Sport przekazał, że sytuacja zmieniała się bardzo często. Najważniejsza dla niego jest forma sportowa, a ta w ostatnich chwilach była całkiem niezła.
- U nas sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, bo cały czas pojawiają się nowe informacje. Zagraniczni piłkarze pytają się mnie, co się dzieje, ja im coś odpowiadam, a za kilka dni wszystko zmienia się o 180 stopni. Ważne, że w końcówce sezonu złapaliśmy rytm i przed barażami jesteśmy w dobrej dyspozycji - powiedział.
Pazdan jasno o awansie do Ekstraklasy. "Walczymy o awans"
38-latek do tego przyznał, że Wieczysta walczy o awans, a jeśli go uzyska, to przystąpi do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. W takim przypadku Moskal oraz jego piłkarze napisaliby historię klubu, bowiem ten nigdy nie grał na poziomie Ekstraklasy z najlepszymi.
- Obecnie walczymy o awans. Z tego, co słychać w kuluarach, jak go osiągniemy, to będziemy dalej grali - dodał.
Półfinałowy baraż Betclic 1. Ligi z udziałem Wieczystej Kraków zaplanowany jest na czwartek 28 maja. Jak już wspomnieliśmy, na tym etapie rywalem będzie Polonia Warszawa. W drugim półfinale Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź.