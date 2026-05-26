PZPN ogłosił ws. Wieczystej, jest oficjalna zgoda. Gwiazda już zapowiada

Powoli do końca zbliża się piłkarski sezon klubowy 2025/2026. W Polsce w miniony weekend zakończyły się rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, a także Betclic 1. Ligi. Wiadomo, że awans do najwyższej ligi w całym kraju wywalczyli już Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. Do "rozdania" pozostało już tylko jedno miejsce, a ekipę, która uzyska awans poznamy w barażach.

Faworytem wydaje się Wieczysta Kraków. Ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala zajęła 3. miejsce w lidze, dzięki czemu w teorii w półfinale baraży zmierzy się ze słabszą ekipą - Polonią Warszawa. W ewentualnym finale również to ona powinna być faworytem. Mimo to krakowski zespół miał swoje problemy.

W końcu Polski Związek Piłki Nożnej początkowo nie wydał licencji na grę w Ekstraklasie. W dodatku pojawiały się wieści o... grze w 4. lidze i przejęciu przez Wojciecha Kwietnia Wisły Kraków. Do skutku jednak nie doszło. Co więcej, PZPN w poniedziałek poinformował o zmianie decyzji i przyznaniu licencji dla Wieczystej. Kilka słów o całym zamieszaniu powiedział Michał Pazdan. Defensor w rozmowie z TVP Sport przekazał, że sytuacja zmieniała się bardzo często. Najważniejsza dla niego jest forma sportowa, a ta w ostatnich chwilach była całkiem niezła.

- U nas sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, bo cały czas pojawiają się nowe informacje. Zagraniczni piłkarze pytają się mnie, co się dzieje, ja im coś odpowiadam, a za kilka dni wszystko zmienia się o 180 stopni. Ważne, że w końcówce sezonu złapaliśmy rytm i przed barażami jesteśmy w dobrej dyspozycji - powiedział.

Pazdan jasno o awansie do Ekstraklasy. "Walczymy o awans"

38-latek do tego przyznał, że Wieczysta walczy o awans, a jeśli go uzyska, to przystąpi do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. W takim przypadku Moskal oraz jego piłkarze napisaliby historię klubu, bowiem ten nigdy nie grał na poziomie Ekstraklasy z najlepszymi.

- Obecnie walczymy o awans. Z tego, co słychać w kuluarach, jak go osiągniemy, to będziemy dalej grali - dodał.

Półfinałowy baraż Betclic 1. Ligi z udziałem Wieczystej Kraków zaplanowany jest na czwartek 28 maja. Jak już wspomnieliśmy, na tym etapie rywalem będzie Polonia Warszawa. W drugim półfinale Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź.

