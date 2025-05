PZPN ogłasza, wiadomo co z licencją dla Lechii. Klamka zapadła ws. przyszłości klubu w Ekstraklasie

Wraz z końcem kwietnia Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przyznała wyłącznie jednej drużynie licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2025/2026 - Lechii Gdańsk. Ekipa ta jednak skorzystała z prawa do odwołania, które okazało się skuteczne.

16 maja Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN wydała komunikat, w myśl którego Lechia cofnęła poprzednią decyzję i tym samym "Biało-Zieloni" będą mieli prawo do gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Jednocześnie jednak nastąpi tu kilka istotnych obostrzeń.

Lechia Gdańsk może zagrać w PKO BP Ekstraklasie. PZPN zadecydował

3. Na podstawie pkt. 6.2.4 lit. b i c Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2025/2026, nałożyć na klub zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem możliwości uprawniania wszystkich nowych zawodników na czas do końca sezonu 2025/2026, z zastrzeżeniem możliwości zwrócenia się do Organów Licencyjnych o zgodę na dokonanie pojedynczych transferów.