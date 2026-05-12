PZPN oficjalnie ogłasza. Odmówiono Wieczystej, klub już zareagował

Wieczysta sportowo jest na dobrej drodze do tego, by napisać piękną historię. Podopieczni Kazimierza Moskala plasują się w czołówce zmagań na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i nie są bez szans na to, by wywalczyć jeden z trzech biletów do najwyższej klasy rozgrywkowej. Dlatego też niemały szok wywołały doniesienia związane z potencjalną rezygnacją właściciela i zejściem na niższy poziom rozgrywkowy. Portal "goal.pl" informował nawet o ważnym spotkaniu z piłkarzami, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Doszło do tego, że sytuację musiał uspokajać sam Wojciech Kwiecień, czyli najważniejsza osoba w klubie. "Nie było żadnego spotkania z piłkarzami. Nie wiem, po co ktoś takie informacje przekazuje. Zresztą mnie w ogóle w ostatnich dniach nie było w Krakowie, gdyż w sprawach biznesowych jeździłem po Polsce. Dlatego nawet fizycznie z tych względów do takiego spotkania dojść nie mogło" - przyznał w krótkim komunikacie dla "gazetakrakowska.pl". Pomimo tego, dalsze losy Wieczystej pozostają nieznane.

Wieczysta bez licencji na grę w Ekstraklasie. Klub uspokaja, zmiana decyzji kwestią czasu

Jakby tego było mało, działacze mają na głowie kolejny problem. Nie jest on co prawda poważny, ale wymaga sporej ilości pracy. Wszystko rozpoczął komunikat PZPN. "Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Wieczysta Kraków licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 w związku z niespełnieniem pkt. 4.1.5 Podręcznika Licencyjnego" - czytamy na łamach "1liga.org". Brzmi to wszystko poważnie, lecz na łamach "sport.tvp.pl" wyjaśniono, że warunkiem zmiany decyzji jest przekształcenie ze stowarzyszenia na spółkę akcyjną.

"To obowiązek każdego klubu chcącego awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kluby Ekstraklasy stają się udziałowcami spółki Ekstraklasa SA. Przejmują udziały od drużyn spadających z ligi. Dlatego muszą być spółkami" - wyjaśnił w swoim artykule Mateusz Miga. "Pozostały nam do wykonania ostatnie formalności" - usłyszał dziennikarz w klubie. Kibice nie mają więc powodów do obaw.

Pozostaje im trzymać kciuki, by Wojciech Kwiecień nadal pozostał zaangażowany w projekt. W przeciwnym wypadku drużynie grozi gra nawet w czwartej lidze.

