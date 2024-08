Puszcza wciąż niepokonana u siebie. Kolejnemu rywalowi nie udało się "podbić" Niepołomic

Niepokonana u siebie Puszcza Niepołomice w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmowała na własnym stadionie Koronę Kielce. Goście w tym sezonie na wyjeździe jeszcze nie wygrali i mimo znaczącej przewagi nie udało im się to także w sobotnim spotkaniu z "Żubrami". Doszło bowiem do podziału punktów, po bezbramkowym remisie. Dzięki temu niepołomiczanie nadal mogą pochwalić się tym, że nie oddali jeszcze pełnej puli punktów przyjezdnym, za to goście z pewnością odczuwają niedosyt, bo pierwsza wyjazdowa wygrana była na wyciągnięcie reki.