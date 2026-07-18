Afimico Pululu - to nazwisko bardzo dobrze zna już każdy fan PKO BP Ekstraklasy. W 2023 roku kongijski napastnik zasilił szeregi Jagiellonii Białystok. Do Polski trafił po niezbyt udanej przygodzie w niemieckim klubie Greuther Furth.

Już pierwszy sezon w "Dumie Podlasia" zwiastował jednak odrodzenie Pululu. W 31 meczach Ekstraklasy zdobył on wówczas 12 goli. Jego fenomenalna forma strzelecka bezpośrednio przyczyniła się natomiast do wywalczenia mistrzostwa Polski.

W sezonie 2024/2025 Pululu zaistniał natomiast na międzynarodowej arenie. Wówczas Jagiellonia toczyła boje w Lidze Konferencji, docierając do ćwierćfinału rozgrywek. W 12 pucharowych spotkaniach napastnik Jagiellonii zanotował 8 goli, co pozwoliło mu zgarnąć statuetkę dla najlepszego strzelca europejskich rozgrywek.

Sezon 2025/2026 był równie udany dla Pululu. Na wszystkich frontach zagrał on łącznie 47 meczów, zdobywając 21 goli oraz 8 asyst. Jak się okazało, był to również ostatni sezon napastnika w barwach Jagiellonii Białystok.

To w tym klubie zagra Pululu. "Oficjalne ogłoszenie już wkrótce"

Po ogłoszeniu tej informacji wokół Pululu rozpętała się prawdziwa saga transferowa. W medialnych przekazach pojawiały się zespoły z polskiego podwórka, choć nie brakowało także pogłosek, łączących go z zagranicznymi klubami. Sam zawodnik nie spieszył się natomiast z podjęciem tej arcyważnej decyzji.

Na poważniejsze doniesienia ws. przyszłości byłego gwiazdora PKO BP Ekstraklasy przyszło nam poczekać do 18 lipca. To właśnie wtedy redaktorzy portalu "foot-africa.com" ujawnili dalsze losy Afimico Pululu.

- Afimico Pululu ma podpisać kontrakt z Al-Hazem w Arabii Saudyjskiej. Oficjalne ogłoszenie już wkrótce, zaraz po pomyślnym przeprowadzeniu badań lekarskich. Według naszych źródeł 27-letni napastnik przechodzi obecnie standardowe testy medyczne w Clinique Mutuelle Ville w Tunezji - piszą redaktorzy wspomnianego portalu.

W sezonie 2024/2025 Al-Hazem wywalczyło sobie awans do Saudi Pro League. Jako beniaminek, ekipa ta zajęła 9. lokatę w ligowej tabeli. Nic dziwnego, że jej włodarze zapragnęli pozyskać napastnika, który dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu będzie w stanie praktycznie z marszu podnieść poziom sportowy składu.

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Afimico Pululu w objęciach innych zawodników Jagiellonii Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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