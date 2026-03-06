Pululu nagle ogłosił ws. transferu. W tym polskim klubie na pewno nie zagra

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Kibice Jagiellonii Białystok z niepokojem oczekują na decyzję Afimico Pululu. Kontrakt snajpera z klubem wygasa z końcem czerwca, a urodzony w Angoli 26-latek jest bliski wyjazdu z Białegostoku. W rozmowie z portalem "goal.pl" napastnik opowiedział o swoich planach na nadchodzące miesiące. Pululu zdradził przy okazji, do którego polskiego klubu na pewno nie trafi.

Afimico Pululu, Leon Flach i Jesus Imaz w żółto-czerwonych strojach Jagiellonii Białystok podczas meczu; kibice w tle.
Afimico Pululu, Leon Flach i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Jagiellonia Białystok stoi przed ogromną szansą, by trzeci raz z rzędu znaleźć się co najmniej na podium Ekstraklasy. Kapitalna passa drużyny Adriana Siemieńca rozpoczęła się od sensacyjnego mistrzostwa Polski. Ostatnia kampania zakończyła się "zaledwie" trzecim miejscem i brązowymi medalami. W tym sezonie "Jaga" jest liderem i ma znakomitą pozycję wyjściową przed końcową fazą sezonu.

Brak obrony tytułu mistrzowskiego został kibicom w pełni zrekompensowany wspaniałą przygodą w Lidze Konferencji. Białostoczanie dotarli aż do 1/4 finału rozgrywek, gdzie wyeliminował ich dopiero późniejszy finalista Betis Sevilla. Już wiadomo, że w tym sezonie nie dojdzie do powtórki z rozrywki. Jagiellonia była bliska odrobienia trzech bramek straty w starciu z Fiorentiną, lecz ostatecznie Włosi byli lepsi po dogrywce.

Jedno w Białymstoku nie zmienia się od długiego czasu. Za siłę ofensywy drużyny odpowiada duet obcokrajowców, który rozkochał w sobie cały Białystok. Jesus Imaz i Afimico Pululu zdobyli w tym sezonie Ekstraklasy po dziesięć goli, co stanowi ponad połowę bramek strzelonych przez całą drużynę w tym sezonie.

Zobacz również:

STS Puchar Polski. Znamy pary 1/2 finału
Puchar Polski

Rozlosowano pary 1/2 finału Pucharu Polski. Oni zawalczą o finał na PGE Narodowym

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Afimico Pululu odsłonił karty ws. swojej przyszłości. Padła zdecydowana deklaracja

    Pululu do Białegostoku trafił w 2023 roku z niemieckiego Greuther Fuerth. Napastnik pochodzący z Angoli od samego początku nie zawodził, z miejsca stając się podstawowym napastnikiem. Szczególną uwagę zwracała jego dyspozycja w Lidze Konferencji. Europejskie puchary okazały się idealnym miejscem na ekspozycję napastnika. W najbliższych miesiącach może to się Jagiellonii odbić czkawką.

    Kontrakt napastnika z Jagiellonią wygaśnie już z końcem czerwca. Na ten moment wiadomo, że zadanie utrzymania takiego snajpera w swoich szeregach jest zadaniem bardzo trudnym. A do tego kosztownym. Sam Pululu w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z portalu "goal.pl" wprost zaznaczył, że nie wyklucza pozostania w Białymstoku, o ile klub go "czymś zaskoczy".

    Napastnik wprost przyznał, że w ostatnich miesiącach w jego sprawie kontaktowało się około 25-30 klubów. Pululu zdradził, że najbardziej atrakcyjną ofertę otrzymał zimą 2025 roku od tureckiego Besiktasu. Ponadto jego usługami zainteresowany był Widzew Łódź. Napastnik jednak nie chciał odchodzić z Białegostoku w zimowej przerwie.

    26-latek w rozmowie z "goal.pl" wyraźnie zaznacza, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji, chcąc pozostawić sobie trochę więcej czasu na dokonanie wyboru. Przy okazji nie ukrywa, że priorytetem jest wyjazd do innej, mocniejszej ligi niż Ekstraklasa. - Po sezonie zobaczę co mam na stole, porozmawiam ze swoim otoczeniem i podejmę decyzję. Ale też nie tak, żeby czekać do 31 sierpnia - zadeklarował napastnik Jagiellonii.

    Pululu nie miał zamiaru otwarcie deklarować się czy wyjedzie z Polski. Napastnik bez skrupułów ogłosił jednak w jakim polskim klubie na pewno nie ma zamiaru grać. Ten wybór z pewnością wzbudzi uśmiech na ustach kibiców "Jagiellonii". - Jeśli chodzi o Polskę, to przed nikim nie zamykam drzwi. No, może jedynie przed Legią - wypalił Pululu.

    Jagiellonia Białystok w najbliższej kolejce Ekstraklasy zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Spotkanie to odbędzie się w piątek 6 marca o godz. 20:30. Relację na żywo będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

    Zobacz również:

    Jarosław Królewski grozi bojkotem. Cezary Kulesza interweniował ws. meczu Śląsk - Wisła
    I Liga

    Opary absurdu, wybuchnie skandal. PZPN wreszcie reaguje, ale za późno

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
    Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
    Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową z kapturem stoi na tle stadionu piłkarskiego, wokół niego widoczni są inni ludzie, trybuny oraz elementy infrastruktury boiska.
    Adrian SiemieniecMichal JanekEast News
    Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny świętuje zdobycie gola na murawie stadionu, obejmując się i okazując radość, w tle widać rozmyte sylwetki innych kibiców i elementy trybun.
    Jagiellonia Białystokfot. Wojciech WojtkielewiczEast News
    Afimico Pululu: Niech Europa zobaczy, że polski futbol rośnie w siłę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja