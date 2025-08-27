Pululu na celowniku Lecha Poznań, teraz taka wiadomość. Nie będzie transferu

Do końca okna transferowego w Ekstraklasie zostało coraz mniej czasu. Po 8 września nie będzie już możliwości sprowadzania nowych piłkarzy. Tymczasem, Lech Poznań wciąż walczy o nowego napastnika. I wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się w ciągu ostatnich chwil okna transferowego.

Na ten sezon Lech Poznań sprowadził kilka interesujących nazwisk. Póki co, najdroższym transferem jest Pablo Rodriguez, który przyszedł z Lecce za 1,2 miliona euro. Poza nim, do klubu przyszedł też Mateusz Skrzypczak, Leo Bengtsson z Arisu Limassol oraz 27-letni Joao Moutinho z włoskie Spezii. Nie zapomnijmy też o powrocie po latach do Lecha Roberta Gumnego.

Lech Poznań walczy o Afimico Pululu

Informowaliśmy na łamach Interii, że Lech Poznań złożył kolejną ofertę Afimico Pululu. "Kolejorz" chciałby pozyskać napastnika Jagielloni za 1,3 miliona euro + Filipa Szymczaka. Sam klub z Białegostoku wolałby jednak otrzymać pieniądze w wysokości co najmniej dwóch milionów euro. Poznaniacy mieli nawet złożyć ofertę samemu Pululu. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl powiedział, że Lech przedstawił Kongijczykowi m. in. projekt oraz to, jak widzi jego pozycję trener Niels Frederiksen.

Kilka godzin później, na doniesienia transferowe związane z Pululu odpowiedział prezes Jagiellonii Zbigniew Ziemowit Deptuła. W mediach społecznościowych klub przekazał jego słowa: "Wszystkie oferty za Afimico Pululu, jakie do dnia dzisiejszego (tj. 26 sierpnia - red.) spłynęły do klubu, zostały odrzucone".

Wszystko jasne ws. transferu napastnika. Lech Poznań wycofał się

Kiedy w tle władze Lecha Poznań starają się o przekonanie do siebie Afimico Pululu, w tym samym czasie klub rozgląda się za innymi opcjami w ataku. Tym bardziej że teraz drużyna poinformowała o urazie Mikaela Ishaka, który nie pomoże Lechowi w rewanżowym starciu z Genk. Wszystko jest już jasne, przynajmniej w kontekście jednego z napastników, którym poznaniacy są zainteresowani.

"Kolejorz" analizował możliwość sprowadzenia Ibrahima Diabate ze szwedzkiego GAIS. Niestety, wszystko się wysypało, gdy władze polskiego klubu usłyszały kwotę, jaką trzeba za niego zapłacić. Jak podaje serwis weszło.com, GAIS oczekuje za Iworyjczyka minimum 2,5 miliona euro. Tę informację potwierdza również szwedzki fotbollskanalen.se.

Weszło.com dodaje, że Lech miał zaoferować za napastnika znacznie mniej. Kiedy usłyszano powyższą kwotę, poznaniacy mieli się wycofać. Chodzi jednak o aktualnego króla strzelców szwedzkiej Allsvenskan.

Lech Poznań ma na radarze również innego piłkarza na atak. Mowa o 22-letnim Jusefie Erabim z Hammarby. Ten jest wyceniany na jeszcze większą kwotę, bowiem szwedzki klub miał odrzucić ofertę 4 milionów euro od Swansea. Lech miał już złożyć za niego pierwszą ofertę, która została odrzucona, poznaniacy nie chcą jednak dawać za wygraną i mają wrócić z kolejną.

Mikael Ishak, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Monika Wantoła INTERIA.PL