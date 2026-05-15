Puchary uciekają Zagłębiu. Jeden gol w Lubinie. Wielka radość w Szczecinie
Napisać, że ostatnie kolejki PKO BP Ektraklasy będą ciekawe, to jak nic nie napisać. Strefę spadkową od strefy europejskich pucharów dzieli bowiem ledwie 10 oczek. Bliżej tej pierwszej jest Zagłębie Lubin, które w piątkowy wieczór rywalizowało z zagrożoną spadkiem Pogonią Szczecin. O wyniku zadecydował jeden gol. Tego strzelili przyjezdni ze Szczecina w drugiej połowie.
Obecny sezon PKO BP Ekstraklasy prawdopodobnie na długo zapisze się w historii. Trudno będzie zapomnieć o rozgrywkach, w których realnie spadkiem zagrożona była Legia Warszawa, o tytuł walczyły GKS Katowice czy Zagłębie Lubin, a strefę europejskich pucharów od strefy spadku na dwie kolejki przed końcem dzieliło 10 punktów.
W tej pierwszej znajduje się właśnie wspomniane Zagłębie. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego po 32 kolejkach mieli na swoim koncie 48 oczek, co dawało im stratę 8 oczek do prowadzącego Lecha Poznań. Walka o tytuł była już na tym etapie niemożliwa, ale wciąż Zagłębie musiało myśleć o awansie do pucharów.
Ważny wynik w Lubinie. Jeden gol
W 33. kolejce do Lubina przyjechała ekipa Pogoni Szczecin, która wciąż nie mogła być pewna utrzymania. Podczas spotkania z "Miedziowymi" ekipa gości mogła wykonać jednak bardzo znaczący krok w tym kierunku. Stawka, jaka "leżała" na murawie stadionu Zagłębie Arena była naprawdę duża.
Napisać, że pierwsza połowa tej rywalizacji nie porwała to nieco zbyt mało. Obejrzeliśmy wprawdzie łącznie aż piętnaście strzałów, ale ledwie dwa z nich były celne, co przełożyło się na niski współczynnik oczekiwanych goli. Ten bowiem nie przekroczył nawet jednego gola łącznie. Do przerwy mieliśmy remis 0:0, który bardziej zadowalał gości.
Druga część gry przez długi czas wyglądała jeszcze gorzej. Tym razem bowiem atakowali głównie goście, a gospodarze skutecznie się bronili. Aż do 79. minuty. W tejże naprawdę znakomitą akcję przeprowadzili przyjezdni. Piłka została dośrodkowana na dalszy słupek, zgrana do środka, a ostatecznie znalazła się w siatce po strzale Husseina Alego. Więcej goli już nie oglądaliśmy. Pogoń wygrała 1:0 i awansowała na 9. miejsce.