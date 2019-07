Waldemar Fornalik zamyka treningi, Michał Probierz szykuje cudzoziemską jedenastkę, ale w meczach kontrolnych przed sezonem najlepiej wypada Legia Warszawa. Na tydzień przed pierwszymi meczami sprawdzamy, co słychać w klubach, które będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Najciekawsze transfery przychodzące. Wideo INTERIA.TV

Tydzień przed pierwszym meczem w eliminacjach Ligi Mistrzów z BATE Borysów Piast Gliwice rozegrał tylko dwa sparingi. Najpierw, w czasie zgrupowania na Węgrzech, zremisował 2-2 z SFK Sered, szóstym zespołem ostatniego sezonu słowackiej Ekstraklasy. Kilka dni później takim samym wynikiem zakończył się testowy mecz z pierwszoligowym GKS 1962 Jastrzębie.

Reklama

Trener Waldemar Fornalik pilnie strzeże przygotowań swojej drużyny, bo sparing z GKS-em został zamknięty przed kibicami i dziennikarzami. Sprawdzianem generalnym Piasta przed eliminacjami LM będzie starcie ze spadkowiczem z Ekstraklasy - 5 lipca gliwiczanie zagrają z Miedzią Legnica.

Najlepszym strzelcem Piasta w meczach testowych jest Jorge Felix, który zdobył dwie bramki w starciu z SKF Sered. W strzelaniu goli niedługo powinien mu pomóc jego rodak Dani Aquino. 28-letni napastnik ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu na Cyprze, gdzie strzelił jednak tylko dwa gole dla AEK Larnaka. Aquino ma na koncie bramkę w Primera Division, ale dotąd seryjnie trafiał tylko w hiszpańskiej III lidze - tam zanotował aż 72 bramki. Piast wykupił go za kilkadziesiąt tys. euro z Realu Murcja. W Piaście udało się też zatrzymać jeszcze jednego Hiszpana - kontrakt na kolejny sezon przedłużył kapitan zespołu Gerard Badia.

Wyniki sparingów Piasta:

Piast - SKF Sered 2-2

Bramki dla Piasta: Felix (dwie)

Piast Gliwice - GKS Jastrzębie 2-2

Bramki dla Piasta: Czerwiński i gol samobójczy

Strzelec wraca do Legii

Gdyby wnioski o szansach polskich zespołów w pucharach wyciągać na podstawie sparingów, największe szanse trzeba by przyznać Legii. Wicemistrzowie Polski, którzy w środę zakończyli zgrupowanie w austriackim Leogang, w czterech sparingach zanotowali tylko jedną porażkę, z brazylijskim Red Bullem Bragantino. Wcześniej jednak efektownie pokonali drużyny z Czech - FK Pribram i Viktorii Pilzno wbili łącznie osiem goli.

Trenera Aleksandara Vukovicia może cieszyć strzelecka forma Jarosława Niezgody. 24-letni piłkarz wraca do gry po poważnych problemach zdrowotnych, a w sparingach zdobył już trzy bramki. Na środku ataku może zastąpić Carlitosa, którego szkoleniowiec Legii w meczach kontrolnych sprawdza na pozycji numer 10, za napastnikiem.

- Grając za plecami napastnika często mogę atakować bramkę rywali. Nie mam problemu z tym, gdzie zagram w danym meczu, rozumiem decyzje trenera. Niezależnie od tego, gdzie występuję, chcę dawać z siebie wszystko - opowiada Hiszpan oficjalnej stronie Legii.

Nie wiadomo jednak, czy pomoże drużynie w europejskich pucharach, bo królem strzelców Ekstraklasy sprzed roku interesuje się RCD Mallorca, beniaminek Primera Division. Do Włoch może z kolei przenieść się Mateusz Wieteska, który w czasie Euro U-21 zwrócił na siebie uwagę Sampdorii Genua. Jednym z pomysłów na ewentualne zastąpienie młodzieżowego reprezentanta Polski na środku obrony jest próbowany w sparingach na tej pozycji Michał Kopczyński, który wrócił do stolicy z wypożyczenia do nowozelandzkiego Wellington Phoenix.

Wzmocnienia? Po sprowadzeniu Waleriana Gwilii Legia ściągnęła kolejnego piłkarza ogranego na boiskach Ekstraklasy - lukę na skrzydle uzupełnił Arvydas Novikovas z Jagiellonii Białystok. O miejsce w jedenastce walczy też wracający z wypożyczenia Tomasz Jodłowiec. Klub nadal szuka lewego obrońcy - oprócz Mikkela Kirkeskova z Piasta media wśród kandydatów na tę pozycję wymieniają Ukraińca Eduarda Sobola i Serba Ivana Obradovicia.

Wyniki sparingów Legii:

Legia - FK Pribram 5-0

Bramki dla Legii: Niezgoda, Cafu, Martins, Gwilia, Astiz

Legia - Viktoria Pilzno 3-0

Bramki dla Legii: Nagy, Agra, Niezgoda

Legia - Red Bull Bragantino 1-3

Bramka dla Legii: Niezgoda

Legia - Universitatea Craiova 3-3

Bramki dla Legii: Jodłowiec, Carlitos, Kulenović