W Warszawie rozlosowano pary 1/32 finału Pucharu Polski. To pierwszy etap rozgrywek, na którym do rywalizacji przystępują zespoły PKO BP Ekstraklasy. Mecze zostaną rozegrane 24, 25 i 26 września 2019 roku, a gospodarzami będą zespoły z niższych lig. Hitem jest starcie dwóch ekip z Ekstraklasy - Cracovii z Jagiellonią.

Jako pierwszy spośród rozstawionych, przez sekretarza generalnego PZPN Macieja Sawickiego, został wylosowany Piast Gliwice, który zagra na wyjeździe z Unią Skierniewice. Wisła Kraków pojedzie do Stargardu, na mecz z Błękitnymi.

Ciekawie będzie też w Łodzi, gdzie Widzew podejmie lidera Ekstraklasy - Śląsk Wrocław.

W losowaniu wpadły na siebie też dwa inne zespoły Ekstraklasy - Korona Kielce i Zagłębie Lubin.

Wszystkie pary 1/32 finału Pucharu Polski:

Unia Skierniewice - Piast Gliwice



Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa,

Cracovia - Jagiellonia Białystok,

Gryf Wejherowo - Lechia Gdańsk,

Ruch Chorzów - Stomil Olsztyn,

Odra Opole - Arka Gdynia,



Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała,



Chemik Police - Stal Stalowa Wola,

GKS Jastrzębie-Zdrój - Bruk-Bet Termalica Nieciecza,



Zagłębie II Lubin - Miedź Legnica,



Rekord Bielsko-Biała (zdobywca PP na Śląsku) - Concordia Elbląg,



Legia II Warszawa - Wigry Suwałki,

Elana Toruń - Radomiak

Chełmianka Chełm - Znicz Pruszków

Błękitni Stargard - Wisła Kraków

Chojniczanka Chojnice - Raków Częstochowa

Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin,



KSZO Ostrowiec - Sandecja Nowy Sącz,

GKS Katowice - Warta Poznań,



Gryf Słupsk - Górnik Łęczna,



Widzew Łódź - Śląsk Wrocław,



Hutnik Kraków - Resovia,



Chemik Moderator Bydgoszcz - Wisła Płock,



Stal Brzeg - Olimpia Elbląg,



Stilon Gorzów Wlkp. - Olimpia Zambrów,



Chrobry Głogów (trener Ivan Djurdjević) - Lech Poznań,



Zagłębie Sosnowiec - Łódzki KS,



GKS Bełchatów - GKS Tychy,



Garbarnia Kraków - Bytovia Bytów,



Polonia Środa Wlkp. (zdobywca Wielkopolskiego PP) - Górnik Zabrze,

Korona Kielce - Zagłębie Lubin,

Olimpia Grudziądz - Stal Mielec.



W losowaniu wzięły udział 64 kluby:

- 16 klubów z PKO Ekstraklasy;

- 18 klubów z Fortuna 1 Ligi;

- 10 klubów z II ligi (bez beniaminków i drużyn z miejsc 11-18 z sezonu 2018/2019);

- 4 zwycięzców rundy wstępnej (drużyny II ligi z miejsc 11-18 z sezonu 2018/2019 po rozegraniu 1 meczu);

- 16 zdobywców Pucharu Polski w WZPN w sezonie 2018/2019.



Ekipy podzielono na dwa koszyki:

- w pierwszym: cztery kluby - uczestnicy eliminacji Ligi Mistrzów i eliminacji Ligi Europy w sezonie 2019/2020 - Piast Gliwice, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Cracovia;

- w drugim pozostałych 60 klubów.

W pierwszej kolejności do czterech klubów z pierwszego koszyka dolosowano przeciwników z drugiego koszyka. Następnie losowano kolejne pary, używając kul tylko z drugiego koszyka.



Gospodarzami meczów 1/32 finału Totolotek Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej. W przypadku drużyn występujących w tej samej klasie rozgrywkowej, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze. Jeśli do klubu z pierwszego koszyka zostanie dolosowany klub PKO Ekstraklasy z drugiego koszyka, to gospodarzem jest klub z pierwszego koszyka.



Mecze 1/32 finału Totolotek Pucharu Polski odbędą się w dniach 24, 25 i 26 września 2019 roku. Na tym etapie nie ma rewanżów. Jeśli dojdzie do dogrywki, każdy zespół może dokonać w niej czwartej zmiany. Pula nagród wynosi 6,5 mln zł, z czego zwycięzca zgarnie trzy miliony zł. Finał zaplanowano tradycyjnie na 2 maja, tradycyjnie na PGE Narodowym. W minionym sezonie PP zdobyła Lechia, pokonując w finale Jagiellonię.

